전주시·호스피스 의료기관 3곳, 생애말기 통합돌봄 연계 '협약'

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 1일 호스피스 지원 협약을 체결했다
- 전북대병원 등 3곳과 생애말기 돌봄을 연계했다
- 지역사회에서 존엄한 임종 지원체계를 구축했다
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노년인구 12만7873명으로 전체 20.6%…말기 환자 조기 발굴·지역사회 돌봄 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 생애 말기 환자들이 익숙한 지역사회에서 존엄하게 삶을 마무리할 수 있도록 지역 호스피스 전문 의료기관과 협력체계 구축에 나섰다.
전주시는 1일 시청에서 지역 호스피스 전문 의료기관 3곳과 '생애말기 호스피스·완화의료 지원사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이날 협약식에는 박은주 전주시 복지환경국장과 양종철 전북대학교병원 병원장 직무대행, 이종민 전주예수병원 완화의료센터장, 윤욱희 엠마오사랑병원 병원장이 참석했다.
협약에 참여한 기관은 전북대학교병원, 전주예수병원, 엠마오사랑병원 등 3곳이다. 이번 협약은 말기 환자와 가족이 자택 등 지역사회에서 안전하고 존엄하게 삶의 마지막을 준비할 수 있도록 병원의 가정형 호스피스와 전주시 통합돌봄서비스를 연계하는 것이 핵심이다.
지난 8월 말 기준 전주시 노년인구는 12만7873명으로 전체 인구 61만890명의 20.6%를 차지하며 초고령사회 기준을 넘어섰다.
이에 따라 병원 치료만으로 해결하기 어려운 돌봄 공백과 임종을 앞둔 환자와 가족이 겪는 어려움도 지역사회의 주요 과제로 떠오르고 있다.
특히 호스피스 현장에서는 서비스 연계 시점이 늦어지는 문제가 지적되고 있다. 환자와 가족이 남은 시간을 준비하기 위해서는 조기에 호스피스와 연계할 필요가 있지만 치료에 대한 기대와 죽음에 대한 부정적 인식, 호스피스 대상 여부를 판단하기 어려운 현실 등으로 적절한 시기를 놓치는 경우가 있다는 설명이다.
전주시는 이번 협약을 통해 통합돌봄 전담인력이 지역사회에서 호스피스 대상 말기 환자를 조기에 파악하고 전문 의료기관과 연결하는 체계를 구축할 계획이다.
환자와 가족은 호스피스 전문 의료기관과 연계된 뒤 완화의료와 호스피스, 임종지원 등 필요한 서비스를 지역사회에서 지원받게 된다.
시는 이를 통해 의료기관 중심의 고비용 진료와 고립된 임종에서 벗어나 환자가 자신이 살던 곳에서 존엄하게 삶을 마무리할 수 있는 지역 기반 생애말기 완화의료 체계가 마련될 것으로 기대하고 있다.
lbs0964@newspim.com