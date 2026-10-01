성중기 완주군의장, 이서 지사울 공영주차장 조성 현장점검

AI 핵심 요약beta
- 성중기 완주군의회 의장이 1일 이서면 지사울공원 주차난 해소를 점검했다.
- 완주군의회는 1607.4㎡ 부지에 약 50면 공영주차장 조성을 추진한다.
- 의원들은 주민 의견을 듣고 안전한 주차환경 조성을 주문했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지사울공원·종합사회복지관 주차수요 증가…주민 의견 반영
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 성중기 완주군의회 의장은 이서면 지사울공원 일대의 주차난 해소와 주민 편의 증진을 위해 공영주차장 조성 예정지를 찾아 사업 추진 상황을 점검했다고 1일 밝혔다.
현장점검에는 전날 성중기 의장을 비롯해 이진영·유이수·소병호·이미경 의원, 윤수봉 전북도의원과 마을 주민 등 20여 명이 참석했다.
참석자들은 공영주차장 조성 예정지를 둘러보며 사업 대상지의 입지 여건과 차량 진출입 동선, 주변 시설과의 연계성 등을 살펴보고 주차 공간 확보에 대한 주민들의 의견을 들었다.
이서 지사울 공영주차장 조성사업은 이서면 용서리 779-3번지 일원 1607.4㎡ 부지에 약 50면 규모의 공영주차장을 조성하는 사업이다.
지사울공원 인근은 혁신도시 내 지속적인 인구 유입과 공원 이용객 증가로 주차 공간이 부족한 상황이다. 향후 완주군 종합사회복지관이 조성되면 이용객 증가에 따른 주차 수요도 더욱 늘어날 것으로 예상된다.
이에 군의원들은 주민들이 보다 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 주차환경 조성이 필요하다는 의견을 제시하고 현장에서 나온 주민 의견이 사업 추진 과정에 충분히 반영될 수 있도록 관련 방안을 논의했다.
성중기 의장은 "지사울공원은 주민들이 일상적으로 이용하는 생활 공간이고 앞으로 종합사회복지관까지 들어서면 주차 수요가 더욱 증가할 것으로 예상된다"며 "주민들이 실제로 편리하게 이용할 수 있는 주차 공간이 마련될 수 있도록 현장의 목소리를 꼼꼼히 살피겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com