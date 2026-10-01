이원택 전북지사 "국립의전원 남원 확정...후속 절차·교육기반 구축"

AI 핵심 요약beta
- 이원택 전북지사가 1일 국립의전원 남원 확정 뒤 개교까지 차질 없는 추진을 강조했다.
- 그는 설립 절차 구체화와 남원 중심 교육기반 마련이 핵심이라고 밝혔다.
- 남원의료원 기능 강화와 의료기관 협력으로 공공의료 거점을 만들 계획이다.
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 전북지사가 1일 국립의학전문대학원 남원 설립 확정을 계기로 설립 절차와 교육 기반을 구체화해 개교까지 차질 없이 추진해야 한다고 강조했다.
이 지사는 이날 국립의전원 남원 설립과 관련 "이번 소재지 확정의 가장 큰 의미는 지난 8년간의 준비가 본격적인 설립 단계로 전환됐다는 것"이라고 밝혔다.
이 지사는 2018년 남원 설립 결정 이후 법안 폐기와 논의 중단 등 어려움이 있었지만 도민과 남원시민, 지역 정치권과 관계기관이 설립 준비를 이어온 점을 강조했다.
그는 "법적 근거와 설립 소재지가 마련된 만큼 이제는 준비를 구체적인 실행으로 옮겨야 한다"며 "논의의 중심도 어디에 설립할 것인가에서 어떻게 성공적으로 설립하고 제대로 교육할 것인가로 바뀌었다"고 말했다.
향후 과제로는 정부 기본계획과 설계 등 후속 절차를 비롯해 설계·건축 등 설립 과정의 차질 없는 추진, 남원의료원 기능과 교육역량을 아우르는 실질적인 교육기반 마련, 개교까지 정부와 지역 간 긴밀한 협력을 제시했다.
특히 교육 기반은 남원을 중심으로 구축해야 한다고 강조했다. 이 지사는 "국립의전원의 중심은 분명히 남원"이라며 "학교가 남원에 설립되는 만큼 기본적인 교육과 임상실습이 이뤄질 여건도 남원에 제대로 갖춰져야 한다"고 밝혔다.
남원의료원은 국립중앙의료원 남원병원으로 전환해 약 500병상 규모로 단계적으로 확대하고 심·뇌혈관질환과 치매 등 기능 특화를 통해 지역·공공의료 임상교육과 지역 거점병원으로서의 기능을 강화할 계획이다.
전북도는 지난달 28일 체결한 전북도와 남원시, 전북대학교병원·원광대학교병원·예수병원·남원의료원 간 업무협약을 바탕으로 의료기관 간 협력체계도 구체화한다.
남원의료원을 중심으로 도내 의료기관은 물론 국립중앙의료원 등 국가 의료자원을 연계해 국립의전원 학생들이 다양한 임상 경험을 쌓을 수 있는 교육 기반을 마련한다는 방침이다.
장기적으로는 국립의전원과 국립중앙의료원 남원병원을 중심으로 교육·연구·임상 기능과 지역·필수의료가 유기적으로 연계되는 체계를 구축할 계획이다.
전북도내 의료기관과 전국 공공의료기관의 참여를 확대해 남원을 공공의료 교육·연구·임상의 거점으로 육성한다는 구상이다.
이원택 지사는 "소재지 확정은 오랜 노력의 결실이자 새로운 출발점"이라며 "개교하는 날까지 책임 있게 준비하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com