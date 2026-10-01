진안군, 인구 2만5000명대 회복…정주정책 성과 '가시화'

AI 핵심 요약beta
- 진안군은 9월말 주민등록 인구 2만5006명을 기록했다.
- 진안군은 5년간 감소세를 딛고 2만5000명대를 회복했다.
- 군은 주거·돌봄 확충으로 정착 인구를 늘리겠다 말했다.
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2021년 이후 감소세 반전…주거·일자리·교육·의료·돌봄 중심 정주환경 개선 지속
[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군의 주민등록 인구가 5년간 이어진 감소세를 넘어 다시 2만5000명대를 회복하며 인구정책에 변화의 흐름이 나타나고 있다.
진안군은 9월말 기준 주민등록 인구가 2만5006명으로 집계됐다고 1일 밝혔다.
진안군 인구는 2020년 2만5394명으로 2만5000명대를 유지했으나 2021년 2만4987명으로 감소한 뒤 2024년에는 2만4161명까지 줄었다.
그러나 2022년 지방소멸대응기금 사업이 본격화된 이후 진안군은 지역 특성에 맞춰 행복주택 공급, 농촌유학 활성화, 청년 및 귀농귀촌인의 정착을 위한 생활 기반시설 확충 등 인구 유입과 정착을 위한 사업을 지속적으로 추진해왔다.
이를 통해 정착하고 싶은 지역을 만드는 데 정책 역량을 집중했으며 최근 인구 증가라는 성과로 이어지고 있다는 게 군의 설명이다.
진안군은 앞으로 청년과 귀농귀촌인의 안정적인 정착을 지원하는 한편 아이 키우기 좋은 환경과 촘촘한 돌봄체계를 구축할 계획이다.
일자리와 주거, 의료·복지 등 생활 전반의 정주여건도 지속적으로 개선해 사람이 빠져나가는 지역에서 사람이 찾아오고 머무르는 지역으로의 전환을 이어간다는 방침이다.
전춘성 진안군수는 "인구 2만5000명대 회복은 진안군 인구정책이 새로운 전환점을 맞았다는 신호"라며 "지방소멸대응기금 투입 성과를 바탕으로 청년과 가족이 찾아오고 아이들이 태어나며 군민들이 오래도록 살아갈 수 있는 진안을 만드는 데 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com