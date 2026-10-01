뉴진스 '하이프 보이', 스포티파이서 8억 스트리밍…팀 통산 4번째

AI 핵심 요약beta
- 뉴진스가 1일 하이프 보이 8억 스트리밍을 돌파했다
- 하이프 보이는 지난달 29일 8억22만45회 재생됐다
- 하이프 보이는 팀 통산 네 번째 8억곡이 됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 뉴진스의 '하이프 보이(Hype Boy)'가 글로벌 오디오·음원 플랫폼 스포티파이에서 8억 스트리밍을 돌파했다.
1일 스포티파이에 따르면 뉴진스 데뷔 앨범 '뉴진스(New Jeans)'의 트리플 타이틀곡 중 하나인 '하이프 보이'가 지난달 29일 기준 8억 22만 45회 재생됐다.
'OMG'와 '디토(Ditto)', '수퍼 샤이(Super Shy)'에 이은 팀 통산 네 번째 8억 스트리밍 곡이다.
'하이프 보이'는 뭄바톤과 일렉트로 팝을 결합한 청량하고 세련된 사운드가 매력적인 뉴진스의 데뷔곡이다. 2022년 8월 공개와 동시에 국내외 차트를 강타하며 인기 돌풍을 일으켰다.
평단의 꾸준한 관심도 잇따랐다. '하이프 보이'는 지난해 미국 음악 전문 매거진 롤링스톤이 발표한 '21세기 최고의 노래' 중 하나로 선정됐다.
해당 매체는 이 노래에 대해 "신선하고 현대적인 사운드와 레트로 감성을 동시에 지녔다"라고 평했다.
alice09@newspim.com