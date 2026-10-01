올 가을, 대한민국은 공연 중...전국 각지 1700여개 공연 유통 활성화

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 예경이 10월 1일부터 공연중 캠페인을 시작했다
- 서울국제공연예술제 등 1700여 개 공연을 통합 홍보했다
- 공연 할인권과 맞춤형 정보로 관람 확대를 추진했다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 (재)예술경영지원센터(대표 김장호)와 함께 10월 1일부터 11월 30일까지 '2026 대한민국은 공연중' 캠페인을 추진한다.
'대한민국은 공연중'은 공연 성수기(10~11월)를 맞이해 주요 공연예술 행사와 지역 곳곳에서 펼쳐지는 공연들을 함께 홍보, 전국적인 공연 관람 분위기를 조성하고 공연예술에 대한 국민적 관심을 높이는 통합 홍보 캠페인이다.
◆'서울국제공연예술제', '서울아트마켓', '리:바운드 축제' 등 전국 1700여 개 공연의 통합 홍보로 한국 공연예술 국내외 유통 활성화
문체부와 예경은 '서울국제공연예술제(SPAF)', '서울아트마켓(PAMS)', '리:바운드 축제' 등 주요 공연예술 행사와 함께, 16개 지역 광역문화재단과 연계해 다양한 지역 공연 등 전국 각지의 무대에서 펼쳐지는 1,700여 개의 공연을 통합해 홍보한다.
국내외 우수 작품을 소개하는 '서울국제공연예술제'는 10월 8일부터 25일까지 국립중앙극장, 대학로극장 쿼드, 아르코·대학로예술극장 등에서 열리며, 예술제에서는 연극, 무용, 음악, 다원예술 등 20개의 해외 초청 작품과 국내 작품, 협력 작품을 선보인다.
국내 공연예술의 국내외 유통과 국제 교류를 지원하는 '서울아트마켓'은 10월 13일부터 16일까지 국립중앙극장, 아르코·대학로예술극장 등에서 열린다. 시범 공연(쇼케이스)으로 9개 작품을 소개하고, 작품의 제작 및 유통 협력을 모색하기 위한 작품 소개 및 시연, 1:1 사업 상담 등을 통해 공연예술 관계자들의 실질적인 교류와 소통을 지원한다.
지역에서 창·제작한 우수한 작품을 서울에서 선보이는 '리:바운드 축제'에서는 10월 16일부터 11월 14일까지 2026년 지역 대표예술단체 중 20개 단체의 작품을 예술의전당 자유소극장과 서울 자치구 문화재단의 주요 공연장 무대에 올린다.
16개 광역문화재단도 지역 내 공연 정보 제공과 공연 관람 이벤트, 지역 축제장을 활용한 홍보관 운영 등을 통해 전국을 공연 열기로 들썩이게 할 예정이다.
이번 캠페인 공연에 대한 정보는 '대한민국은 공연중' 공식 누리집을 통해 제공하며, 다양한 주제의 공연 관련 콘텐츠도 공식 누리소통망(@kstagefesta) 등을 통해 공개한다. 공연 정보 외에도 '아이와 함께 보기 좋은 공연', '지역 여행과 함께 즐기는 공연' 등 장르, 동행자, 지역 등 관람객 맞춤형 공연을 추천하는 콘텐츠를 제공하고, 공연 관람 후기 공유 이벤트 등 참여형 프로그램도 추진한다. 공연장 야외공간을 활용하거나 지역 공연장과 식당 등을 연계한 체험형 홍보도 추진할 예정이다.
◆9월 1일부터 2차 공연 할인권도 배포, 비수도권 전용 할인권 1인 2매 추가 발급
또한 2026년 2차 공연 할인권도 9월 1일부터 11월 30일까지 5개 온라인 예매처[네이버예약, 놀(NOL), 예스24, 타임티켓, 티켓링크]를 통해 선착순으로 배포하고 있다. 특히 비수도권 공연장에서 개최하는 공연에서만 사용할 수 있는 비수도권 전용 할인권을 4개 온라인 예매처(네이버예약, 예스24, 타임티켓, 티켓링크)에서 1인 2매씩 추가로 발급하고 있으며, 비수도권 문예회관에서는 고령층(55세 이상), 장애인, 저소득층, 농어민과 초중고 단체 관람객 대상으로 현장할인도 진행하고 있다.
문체부 정책 담당자는 "대한민국은 연중 공연 중이지만, 특히 10월과 11월에는 더욱 많은 공연과 새로운 작품들이 펼쳐지는 만큼 많은 국민이 더 쉽게 공연 정보를 접하고 공연장으로 향할 수 있도록 캠페인을 준비"했다며, "캠페인을 통해 국민은 일상에서 더욱 가깝게 공연예술을 즐기고, 공연예술시장은 활성화되기를 바란다."라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com