파리크라상, 새 수장에 삼성전자 D2C 이끈 강신봉 영입

AI 핵심 요약beta
- 파리크라상이 1일 강신봉 전 삼성전자 D2C센터장을 대표이사로 내정했다.
- 강 내정자는 삼성전자와 이베이, 요기요서 고객 중심 혁신을 이끌었다.
- 파리크라상은 사업 경쟁력 강화와 미래 성장동력 확보를 기대했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 파리크라상이 강신봉 전 삼성전자 D2C센터장(부사장)을 신임 대표이사로 내정했다. 고객 중심 경영을 강화하고 사업 혁신과 미래 성장동력 발굴에 속도를 내기 위한 인사다. 강 내정자는 이사회 의결을 거쳐 대표이사로 정식 선임될 예정이다.
강신봉 내정자는 삼성전자 글로벌마케팅실 D2C센터장으로 재직하며 글로벌 D2C 사업의 전략과 혁신을 이끌었다. 기존 유통채널 중심의 사업 방식에서 고객과 직접 소통하는 방향으로 접점을 넓히고, 축적한 고객 데이터를 바탕으로 고객 경험과 마케팅을 고도화하는 데 주력했다.
앞서 보스턴컨설팅그룹, 이베이, 요기요를 거치며 전략·플랫폼·소비자 분야와 글로벌 비즈니스를 두루 경험했다. 이베이에서는 아시아태평양 지역 CBT 사업을 총괄하며 국가 간 전자상거래 사업을 키웠고, 배달 플랫폼 요기요를 운영하는 딜리버리히어로 코리아 대표이사를 맡아 조직과 운영체계를 정비하고 경영 혁신을 주도했다.
파리크라상 관계자는 "강신봉 대표이사 내정자는 소비자·플랫폼·글로벌 사업을 아우르는 폭넓은 경영 경험과 변화관리 역량을 갖춘 경영자"라며 "고객과 시장 중심의 혁신을 통해 기존 사업의 경쟁력을 강화하는 동시에 미래 성장 기반을 확대해 파리크라상의 새로운 도약을 이끌 것으로 기대한다"고 말했다.
fineview@newspim.com