삼성전자, '80주년' JBL 스피커·헤드폰 최대 48% 할인

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 1일 JBL 80주년 기획전을 열었다.
- 오는 31일까지 온·오프라인서 최대 48% 할인했다.
- 24일부터 서울 강남구서 기념 전시를 개최했다.
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[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 오디오 브랜드 JBL 창립 80주년을 맞아 최대 48% 할인 이벤트를 진행한다.
삼성전자가 오는 31일까지 JBL 창립 80주년 온·오프라인 판매 채널에서 특별 기획전을 진행한다고 1일 밝혔다. 기획전은 삼성닷컴, 네이버 등 주요 온라인몰과 삼성스토어 등 오프라인 매장에서 진행된다.
JBL은 1946년 설립된 음향 전문 글로벌 기업이다. 80주년을 맞아 포터블 블루투스 스피커 'JBL GRIP'은 최대 48% 할인되며, 헤드폰 'JBL TOUR ONE M3', 스마트 홈 스피커 'JBL AUTHENTICS 300', 이어폰 'JBL TOUR PRO 3' 등도 최대 38% 할인해 판매된다.
구매 고객을 위한 사은 행사도 마련했다. 인공지능(AI) 내장 마이크 'JBL EasySing Mic Mini'와 'EasySing Mic Duo'를 구매하면 'JBL GO 5' 스피커를 증정한다. 블루투스 스피커 'JBL CHARGE 6' 구매 고객에게는 정품 스트랩을 제공한다.
삼성전자는 24일부터 31일까지 서울 강남구 '프로젝트 스페이스 라인'에서 JBL 80주년, 바워스앤윌킨스(B&W) 60주년 기념 전시를 개최한다. 1940년대부터 현재까지 JBL의 주요 제품과 브랜드 역사를 소개하고, 최신 제품까지 전시·시연한다.
바워스앤윌킨스 전시에서는 60년간의 브랜드 역사와 사운드 기술, 디자인의 발전을 시대별 주요 제품으로 소개한다. 최근 공개된 플래그십 스피커 라인업 '800 Series Diamond D5'의 전 모델도 전시된다. 관람 예약 방법과 세부 프로그램은 JBL Korea 인스타그램을 통해 안내된다.
raul1649@newspim.com