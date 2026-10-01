두나무, KBW 2026서 '글로벌 온체인 금융' 인프라 구상 발표

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 '코리아 블록체인 위크 2026(KBW 2026)'에 프레젠팅 파트너로 참여해 디지털 금융 인프라 구상을 발표했다고 1일 밝혔다.

두나무는 앞서 29일 '업비트 인스티튜셔널 서밋(UIS)'을 개최한 데 이어, KBW 2026에서도 글로벌 정책·시장 전문가들과 함께 기술, 서비스, 생태계 관련 프로그램을 진행한다.

9월 30일부터 10월 1일까지 열린 'KBW 2026' 현장에 마련된 '업비트 존'. [사진=두나무]

오경석 두나무 대표는 30일 기조발표에서 한국의 글로벌 디지털 금융 허브 도약 조건으로 접근성, 연결성, 수출 가능성을 짚었다. 이와 함께 업비트의 고객층을 법인·기관으로 늘리고 시장을 글로벌로 확장하는 인프라 구상을 내놨다. 기존 거래·보관 역량에 '기와 체인' 등 온체인 인프라를 연계해 통합 금융 인프라로 키운다는 계획이다.

같은 날 윤선주 두나무 최고브랜드임팩트책임자(CBIO)는 브라이언 퀸텐즈 전 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 위원과 특별 대담을 진행했다. 퀸텐즈 전 위원은 규제기관의 역할이 위험 차단보다 시장 참여자의 위험 관리 환경 조성에 맞춰져야 한다고 언급했다.

또한 규제의 일관성을 강조하며, 자국 규제 사업자와 역외 사업자 간 불균형이 발생할 경우 규제 준수 사업자가 불이익을 받고 사업 기회가 역외로 이전될 수 있다고 지적했다.

두나무는 10월 1일에도 프로그램을 이어간다. 오경석 대표는 '디지털자산 추적대회(SCAN 2026)' 축사에서 온체인 데이터 분석과 추적 역량의 필요성을 밝힐 예정이다.

오후에는 기와 체인 기반 디앱 성장 지원 프로그램 발표회인 '기와 가속 쇼케이스'가 개최된다. 탈중앙화금융, 실물연계자산, 소비자·소셜 서비스, 영지식증명, AI·웹3, 대중화 등 5개 분야 프로젝트가 기술 적용 사례를 소개한다.

디지털자산거래소 공동협의체(DAXA) 세션에도 참석한다. 김재진 DAXA 부회장과 황순호 두나무 대외협력실장 등이 국내 디지털자산 거래시장의 현황과 과제를 다룬다.

9월 30일부터 10월 1일까지 업비트와 기와 생태계 체험 공간인 '업비트 존'이 운영된다. 현장 '업비트 라이브 스튜디오'를 통해 주요 연사 인터뷰 등 현장 소식을 공식 유튜브 채널로 전달한다.

오경석 두나무 대표는 "디지털 금융 환경에서 한국이 글로벌 금융 중심으로 성장할 기회가 열리고 있다"며 "온체인 금융 인프라 구축을 통해 가능성을 구현하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com