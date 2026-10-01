9월 수출 83.5% 급증한 1209억달러 '사상최대'…반도체 600억달러 돌파

AI 핵심 요약beta
- 산업부는 1일 9월 수출이 1209.4억달러로 급증했다고 밝혔다.
- 반도체 수출은 603억달러로 사상 최대를 경신하며 증가를 이끌었다.
- 무역수지는 498.5억달러 흑자를 기록하며 수출 호조를 이어갔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수입 710.9억달러…전년비 26%↑
무역수지 498.5억달러 흑자 달성
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 지난 9월 수출이 전년동월 대비 83.5%나 급증하면서 1200억달러를 훌쩍 넘겼다.
특히 반도체 수출이 603억달러로 사상 최대치를 경신하면서 전체 수출 증가를 견인했다.
1일 산업통상부에 따르면, 지난 9월 우리나라 수출액(잠정)은 1209.4억달러로 전년동기 대비 83.5% 증가했다.
같은 기간 수입은 710.9억달러로 26% 증가했으며, 무역수지는 498.5억달러 흑자를 기록했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출은 105% 증가한 56.3억달러로 사상 처음으로 50억달러를 상회했다.
품목별로 보면, 20대 주력 수출품목 중 11개 품목 수출이 증가했다. 반도체 수출은 603억달러로 전년대비 262.8%나 급증했다. 메모리 수요 증가세가 지속되며, 수출물량 확대와 고정가격 증가세가 유지되면서 사상 처음으로 600억달러 이상을 기록했다.
컴퓨터는 70억달러로 435.3% 급증했다. 에이전틱 AI 확산 및 AI 인프라 수요 증가가 지속되면서 증가세를 이어갔다. 무선통신기기(21.4억달러, +23.4%) 수출도 프리미엄 모델의 판매 호조와 아이폰향 부품 수출 증가 등 영향으로 11개월 연속 플러스를 이어갔다.
자동차 수출은 60.5억달러로 5.5% 감소했다. 지난해 10월이었던 추석연휴가 9월로 이동하면서 기저효과가 발생했고, 중고차 수출 부진 등 영향으로 소폭 감소했다. 다만 일평균 수출은 5.5% 증가했다.
선박(37.6억달러, +29.9%) 수출은 LNG선·초대형 가스 운반선(VLGC) 등 인도물량 증가로 호실적을 기록했다. 석유제품(72.2억달러, +72.0%) 및 석유화학(39.5억달러, +5.1%) 수출액은 호르무즈 해협 통항 선박 감소, 홍해 수송 위험 확대 등으로 국제 유가가 큰 폭으로 상승하면서 높은 증가율을 보였으나, 수출물량은 석유제품 6.9%, 석유화학 19.1% 감소했다.
한편, 이차전지 수출(7.2억달러, +14.0%)은 수출 물량(ESS시장 확대 등)과 단가(광물 가격 상승 영향)가 모두 개선되면서 5개월 연속 증가세가 유지됐다.
철강(22.4억달러, +3.3%) 수출은 미국의 관세, EU의 TRQ 등 주요국 수입규제 강화 등에도, 미국을 중심으로 하는 AI데이터센터향 수요 증가 등의 영향으로 보합세를 기록했다.
일반기계 수출(40.7억달러, -3.2%)은 미국·중국 등의 PMI 개선, 해외 공장 투자 확대 등으로 기계부품 등 수출은 증가했으나, 조업일수 감소, 물류비 증가 등 악조건 영향으로 전체적으로는 소폭 감소했다.
화장품(15.1억달러, +31.4%) 수출은 중국·미국·아세안·EU 등 주요 지역에서 고르게 증가세를 보이면서 전기간 역대 최대 실적을 경신했다. 농수산식품(11.1억 달러, -4.7%) 수출도 면류·소스류 등 품목 수출은 호조세를 이어갔으나, 조업일수 감소 등 영향으로 전체적으로는 감소했다.
산업부 관계자는 "우리 산업과 기업의 저력을 다시 한 번 보여준 값진 성과"라며 "세계 시장을 누비며 치열하게 경쟁해 온 우리 기업인의 땀과 노력 덕분"이라고 강조했다.
dream@newspim.com