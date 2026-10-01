대한항공·아시아나, 임직원 부모 초청 행사...양사 화합 다져

AI 핵심 요약beta
- 대한항공과 아시아나항공이 1일 임직원 부모 초청 행사를 열었다.
- 양사 임직원과 가족 240명은 본사 시설을 함께 둘러봤다.
- 통합을 앞두고 가족 교류와 유대감 강화에 나섰다.
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객실훈련센터·운항훈련원·정비격납고 등 주요 시설 견학
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 대한항공과 아시아나항공이 임직원 부모를 본사로 초청하는 공동 행사를 열고 양사 간 화합 다지기에 나섰다.
대한항공과 아시아나항공은 양사 임직원과 부모 등 총 240명을 대상으로 '2026 부모님 초청 행사'를 진행한다고 1일 밝혔다.
행사는 지난달 30일 열린 1차 행사를 시작으로 오는 20일과 다음달 12일까지 총 3회에 걸쳐 진행된다. 회차당 80명이 참여한다.
올해 행사에는 아시아나항공 임직원과 가족도 함께 참여했다. 양사는 통합을 앞두고 임직원 가족 간 교류를 확대하고 조직 간 유대감을 높이기 위해 공동 행사를 마련했다.
참가자들은 대한항공 객실훈련센터와 운항훈련원, 정비격납고 등 주요 시설을 둘러봤다.
객실훈련센터에서는 화재 진압 훈련 장비와 항공기 출입문 조작 훈련 장비를 체험하고, 운항훈련원에서는 실제 비행환경을 구현한 조종사 모의비행장치를 살펴봤다. 정비격납고에서는 항공기 정비 업무와 시설 운영 과정에 대한 설명도 들었다.
시설 견학 이후에는 본사 식당에서 오찬을 함께하고 객실·운항승무원 유니폼을 착용해 기념사진을 촬영하는 프로그램도 진행됐다.
대한항공 관계자는 "이번 행사는 양사 임직원과 가족이 함께 어우러져 소속감을 높이고 통합을 향한 유대감을 다지는 자리"라며 "앞으로도 가족 친화적인 기업문화를 위한 프로그램을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com