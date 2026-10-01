빗썸, 2026 KCSI 가상자산거래소 부문 2년 연속 1위

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 빗썸이 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026년 한국산업의 고객만족도(KCSI)' 조사에서 가상자산거래소 부문 1위에 선정됐다고 1일 밝혔다.

빗썸이 한국능률협회컨설팅 주관 '2026 한국산업의 고객만족도(KCSI)' 가상자산거래소 부문 2년 연속 1위에 선정됐다. [사진=빗썸]

KCSI는 산업별 상품과 서비스에 대한 전반적 만족도, 요소종합만족도, 재이용 의향 등을 종합적으로 측정하는 고객만족도 지표다. 빗썸은 지난해 가상자산거래소 부문 1위에 오른 데 이어 2년 연속 1위를 차지했다.

빗썸은 올해 AI 기술을 활용해 고객의 정보 탐색 편의성을 높이고 투자 환경을 조성했다. 'AI 종목시그널'과 'AI 종목분석' 등을 제공하는 '빗썸 AI'를 통해 시장 흐름과 주요 정보를 전달하고 있으며, 생성형 AI 기반의 자동매매 프로그램 제작을 지원하는 'AI 트레이드 킷'을 선보였다.

거래 과정의 편의와 혜택도 개편했다. 거래화면과 컬러 시스템을 수정해 가독성을 개선했으며, 시간분할자동주문(TWAP)과 포트폴리오 매수 서비스를 도입했다. 앱 설치 없이 KB국민은행 계좌를 개설해 빗썸과 연동하는 절차도 마련했다.

고객상담과 이용자 보호 체계도 운영 중이다. 국내 가상자산거래소 최초로 음성인식(STT) 기반 상담지원 서비스를 도입했으며, 전화와 채팅 채널을 365일 24시간 운영하고 있다.

아울러 초고령층 고객 대상 영상통화 본인확인 절차를 운영하고 있으며, 양자내성암호 도입 추진과 버그바운티 확대, 정기 정보보호 캠페인 등을 추진하고 있다.

빗썸 관계자는 "KCSI 가상자산거래소 부문 2년 연속 1위는 기술을 활용해 거래 편의성을 개선하고 서비스를 고도화한 결과"라며 "이용자가 시장 정보를 손쉽게 활용할 수 있도록 서비스를 고도화하고 안정적인 거래 환경을 조성하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com