CU, 군종별 최다 응원 부대에 간식차 지원

AI 핵심 요약beta
- BGF리테일이 1일 국군의 날 맞아 CU 간식차 캠페인을 시작했다.
- 포켓CU서 14일까지 군종별 부대 응원하면 최다 부대에 간식차를 보냈다.
- 1일 하나나라사랑카드 결제 시 CU 행사품목 30% 할인했다.
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나라사랑카드 결제 시 추가 응원
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = BGF리테일은 국군의 날을 맞아 CU 고객들의 응원을 가장 많이 받은 육군·해군·공군·해병대 각 군종별 부대에 간식차를 지원하는 캠페인을 진행한다고 1일 밝혔다.
CU는 하나은행·하나카드의 하나나라사랑카드와 함께 이날부터 오는 14일까지 포켓CU에서 '국군의 날, 우리 부대 응원 캠페인'을 연다. 캠페인이 끝나면 군종별 최다 응원 부대를 선정해 이달 말부터 다음달 초까지 간식차를 보낼 계획이다.
포켓CU 회원이면 군인과 일반인 누구나 참여할 수 있다. 앱 이벤트 페이지에서 응원할 부대를 지정하면 된다. 기본 응원 기회는 매시간 1회이며, 현역 군인의 참여를 높이기 위해 오후 6시부터 10시까지는 매시간 2회로 늘어난다.
포켓CU 멤버십 QR을 스캔한 뒤 하나나라사랑카드로 결제하면 결제 건당 3회의 추가 응원 기회를 받는다. 캠페인 기간에는 포켓CU에서 실시간 응원 순위도 확인할 수 있다.
국군의 날 당일인 1일에는 CU에서 하나나라사랑카드로 행사 품목을 결제하면 전월 이용 실적과 관계없이 30% 할인 혜택을 제공한다.
CU는 학교와 소방서 등을 대상으로 진행했던 고객 참여형 응원 캠페인을 국군 장병으로 확대했다. 2024년 스승의 날 '선생님 응원 캠페인'에는 약 1만명이 참여해 전국 1100여개 학교를 추천했고, 최다 응원을 받은 4개 학교에 학생과 교직원을 위한 간식 세트를 전달했다.
소방의 날을 맞아 진행한 '우리동네 소방서 응원전'에는 약 5만명이 참여했다. 최다 응원을 받은 소방서 3곳에는 간식 세트와 총 900만원 규모의 소방장비 구매 지원금을 지급했다.
kji01@newspim.com