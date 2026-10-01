최예나 '캐치 캐치', 스포티파이 1억 스트리밍 돌파…글로벌 인기 입증

AI 핵심 요약beta
- 최예나가 30일 ‘캐치 캐치’로 스포티파이 1억회를 넘겼다
- ‘캐치 캐치’는 멜론 톱100 최고 4위에 올랐고 롱런했다
- 최예나는 2일 새 싱글 ‘보기 드문 여자’를 발매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 최예나(YENA)가 '캐치 캐치'로 스포티파이 스트리밍 1억 회를 돌파하며 국내외 음원 차트에서 꾸준한 인기를 이어가고 있다.
최예나의 다섯 번째 미니앨범 '러브 캐처(LOVE CATCHER)' 타이틀곡 '캐치 캐치'는 지난달 30일 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 스트리밍 1억회를 돌파했다.
이와 동시에 스포티파이 4세대 솔로 아티스트 곡 중 스트리밍 증가 폭 톱3, 여성 솔로 부문 톱4를 기록하는 등 강력한 글로벌 유입을 이끌어내며 팬들의 뜨거운 지지를 받고 있다.
또한 최예나는 '캐치 캐치'로 국내 음원 사이트 멜론 톱100 최고 순위 4위에 이어 발매 6개월이 지난 최근까지도 톱100 차트에서 18위를 유지하는 등 롱런 행진을 이어가고 있다.
이밖에도 유튜브 뮤직 월간 청취자 1억 4900만명, 유튜브 뮤직 누적 스트리밍 2억 700만회를 달성한 최예나는 '스마일리'와 '캐치 캐치'로 멜론 톱100 차트 10위 진입 곡을 2곡 이상 보유한 솔로 아티스트 2인 중 한 명으로 이름을 올리는 등 여전히 뜨거운 화제성을 자랑하고 있다.
국내외 글로벌 팬들의 사랑을 받고 있는 최예나는 음악뿐만 아니라 게임, 무선 이어폰, 스킨케어 브랜드 캠페인 모델, 컬러렌즈 브랜드 뮤즈, 파자마 브랜드와 공식 컬래버레이션 등 다양한 분야에서 러브콜을 받으며 'MZ 아이콘'다운 존재감을 드러내고 있다.
한편, 최예나는 오는 2일 오후 6시 새 디지털 싱글 '보기 드문 여자'를 발매하고 팬들과 만난다.
moonddo00@newspim.com