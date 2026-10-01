부산시, 해운대2구역 정비사업 실행 절차 착수…초안 자문 계획 보완

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 13일 해운대2구역 초안을 첫 자문했다.
- 4694세대 통합정비와 기반시설 확충안이 담겼다.
- 시는 보완 뒤 특별정비계획 정식 제안을 받는다.
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3개 단지 4694세대 통합 정비 검토
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 해운대2구역 노후계획도시 정비사업이 계획 검토를 넘어 실행 절차에 들어선다.
부산시는 오는 13일 노후계획도시정비위원회를 열고 해운대2구역 주민대표단이 제출한 특별정비계획 초안에 대해 자문한다고 1일 밝혔다.
이번 자문은 특별정비계획을 정식 제안하기에 앞서 초안의 주요 내용과 보완사항을 점검하는 절차다. 도시계획·건축·조경·교통 분야 전문가들이 계획의 적정성과 기반시설 확충 방안 등을 검토한다.
이번 안건은 10월 새로 구성된 부산시 노후계획도시정비위원회가 처음 다루는 안건이다. 시는 정식 계획안이 제출된 뒤 검토하던 기존 방식에서 벗어나 초안 단계부터 전문가 의견을 반영할 방침이다.
사전 자문을 통해 향후 관계기관 협의와 심의 과정에서 발생할 수 있는 수정·보완을 줄이고 사업 절차를 단축한다는 구상이다.
해운대2구역은 지난해 12월 노후계획도시정비 선도지구로 선정된 뒤 올해 4월 해운대지구 노후계획도시정비기본계획이 고시되면서 후속 절차에 들어갔다. 지난 9월에는 주민대표단 구성도 승인됐다.
특별정비계획 초안에는 기본계획을 바탕으로 3개 단지를 하나의 구역으로 통합 정비하는 내용이 담겼다. 정비 대상은 약 4694세대 규모이며 공원과 도로 등 기반시설을 확충하는 방안도 포함됐다.
주민대표단은 전문가 자문 결과를 반영해 초안을 보완한 뒤 부산시에 최종 특별정비계획안을 정식 제안할 예정이다.
계획안이 제출되면 주민공람, 관계부서 협의, 부산시의회 의견 청취, 노후계획도시정비위원회 심의 등이 진행된다. 시는 관련 절차를 거쳐 특별정비계획 결정과 특별정비구역 지정 여부를 판단할 계획이다.
김효숙 주택건축국장은 "이번 자문은 해운대2구역 정비사업 추진을 위한 첫 단계"라며 "계획의 완성도를 높이고 사업 절차를 차질 없이 진행하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com