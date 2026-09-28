동명대, '2026 B-CON 크로스미디어 캠퍼스' 피란수도 콘텐츠 IP 개발

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현대적 스토리로 역사적 콘텐츠 재구성

융합형 콘텐츠 역량 강화 교육과정 진행



[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 동명대학교가 피란수도 부산을 소재로 한 융합형 콘텐츠 교육에 나선다.

동명대는 부산정보산업진흥원이 주관하는 '2026 B-CON 크로스미디어 캠퍼스' 참여 대학으로 최종 선정됐다고 28일 밝혔다.

동명대학교가 최근 부산정보산업진흥원이 주관하는 '2026 B-CON 크로스미디어 캠퍼스' 사업 참여대학으로 최종 선정됐다. 사진은 동명대학교 본관 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.06.16

'B-CON 크로스미디어 캠퍼스'는 대학의 교육 인프라를 활용해 콘텐츠 분야 융복합 교육을 운영하고 지역 콘텐츠산업을 이끌 인재를 양성하는 사업이다.

동명대는 글로벌문화콘텐츠학과와 웹툰애니메이션학부가 참여하는 'MEMORY:ON BUSAN-피란수도 부산 크로스미디어 IP 프로젝트'를 운영한다.

프로젝트는 부산의 역사·문화자원을 원천 지식재산권(IP)으로 기획하고 웹툰과 미디어아트 등 다양한 콘텐츠로 확장하는 교육 과정이다. 한국전쟁기 피란수도 부산의 장소와 사람들의 기억을 주요 소재로 삼는다.

학생들은 부산의 역사적 공간과 관련 자료를 조사한 뒤 현재 세대가 공감할 수 있는 스토리와 캐릭터로 재해석할 예정이다. 단순한 역사 재현에서 벗어나 지역의 기억을 콘텐츠 IP로 발전시키는 데 초점을 둔다.

글로벌문화콘텐츠학과는 역사·문화자원 조사와 스토리 발굴을 바탕으로 주제와 서사, 캐릭터, 세계관을 구성한다. 웹툰애니메이션학부는 이를 시각적 스토리텔링으로 구현해 웹툰 콘텐츠를 제작한다.

개발한 IP는 미디어아트와 굿즈 등으로 확장한다. 전공별 역할을 연계해 하나의 원천 IP가 여러 매체로 확장되는 제작 과정을 학생들이 직접 경험하도록 할 계획이다.

생성형 AI는 자료 탐색과 분석, 아이디어 발굴, 스토리 및 시각 콘텐츠 개발 등에 활용한다. 역사적 사실을 확인하는 과정에는 창작자의 해석과 창의성을 결합한 휴먼-AI 협업 방식을 적용한다.

교육 과정은 학생들의 전공 간 협업 능력과 콘텐츠 기획·창작 역량을 높이는 데 목적이 있다.

김소영 글로벌문화콘텐츠학과장은 "피란수도 부산의 역사와 사람들의 기억을 오늘의 세대가 공감할 수 있는 문화콘텐츠 IP로 재해석하는 프로젝트"라며 "지역문화자원 발굴부터 IP 기획과 제작, 크로스미디어 확장까지 경험하며 융합형 콘텐츠 역량을 키우게 될 것"이라고 말했다.

news2349@newspim.com