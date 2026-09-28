'2026 진주건축문화제' 내달 14일 개막…공공건축·도시 디자인 소개

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'도시사용법' 주제 공공건축 탐험 중점

시민 참여 프로그램 공간 재조명 추진



[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주에서 시민들이 일상 속 공간을 건축의 시선으로 다시 만나는 건축문화제가 열린다.

진주시는 다음 달 14일부터 21일까지 진주시청과 물빛나루쉼터 등에서 '2026 진주건축문화제'를 개최한다고 28일 밝혔다.

'진주건축문화제' 포스터[사진=진주시] 2026.09.28

올해로 5회째를 맞는 건축문화제의 주제는 '도시사용법: 도시를 탐험하다'다. 진주의 도시와 건축을 새로운 관점에서 살펴보고 시민이 일상 속 공간을 직접 경험할 수 있도록 전시와 참여 프로그램을 마련한다.

행사는 14일 오후 4시 진주시청 1층 로비에서 개막식과 함께 시작한다. 공공건축을 중심으로 진주의 건축문화와 도시 공간을 소개하는 데 초점을 맞췄다.

주요 전시로는 주제전과 공공건축물·공공건축가 작품전, LH 청년주택건축대전 수상작품전이 마련된다. 진주시 도시·공공디자인 수상작품전과 진주시 건축상 수상작품전도 함께 열린다.

사전 행사인 진주도심 리서치 워크숍과 어린이 건축소풍 사진전도 진행된다. 시민 참여 프로그램으로는 원도심 세미나와 'Talk & Tour', 북토크가 운영된다.

원도심 세미나는 4일 오후 2시 30분부터 4시까지 진주시청 2층 시민홀에서 열린다. 이장환 어반오퍼레이션즈 대표와 진효숙 건축사진작가가 도시와 건축을 주제로 이야기를 나눈다. 이 대표는 2027 베니스비엔날레 건축전 한국관 예술감독을 맡고 있다.

'Talk & Tour'는 16일 오후 3시부터 5시까지 진행된다. 박현근 건축가와 함께 호국마루를 출발해 진주시 도심의 건축과 공간을 둘러보는 방식이다. 박 건축가는 EBS '건축탐구 집' 진행자로 알려져 있다.

북토크는 19일 오전 11시부터 낮 12시까지 물빛나루쉼터에서 열린다. 물빛나루쉼터를 설계한 김재경 한양대 교수가 저서 'Timbercraft: 결구에서 대공간까지 목조건축의 새로운 가능성'을 바탕으로 목조건축과 도시 공간에 대해 이야기한다.

세미나와 투어 등 참여 프로그램은 다음 달 11일까지 진주건축문화제 홈페이지에서 신청할 수 있다.

news2349@newspim.com