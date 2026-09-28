대전체고, 아시안게임서 저력 입증...재학생·졸업생 값진 메달

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3학년 김채윤 여자 계영 800m 동메달...재학생 첫 메달

졸업생 이종현, 근대5종 단체전 금메달·개인전 동메달

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전체육고등학교 재학생과 졸업생이 제20회 아이치·나고야 아시안게임에서 메달을 잇달아 획득하며 국제무대에서 기량을 입증했다.

28일 대전시교육청에 따르면 대전체고 수영부 김채윤(3학년) 선수가 여자 계영 800m에서 동메달을, 졸업생 이종현(39회) 선수가 근대5종 단체전 금메달과 개인전 동메달을 각각 획득했다.

대전체고 수영부 김채윤. [사진=대전시교육청] 2026.09.28 vincent977@newspim.com

김채윤 선수는 지난 24일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 여자 계영 800m 예선에 2번 주자로 출전했다. 자신의 구간에서 싱가포르 선수를 추월하며 대표팀의 순위를 끌어올렸고, 이후 대표팀은 8분16초64로 예선을 마쳐 전체 3위로 결선에 진출했다.

결선에서도 한국 대표팀은 중국과 일본에 이어 3위를 기록하며 동메달을 획득했다. 이번 메달은 대전체고 재학생이 아시안게임에서 따낸 첫 메달이다.

김채윤 선수는 국가대표로 선발돼 국제대회에 출전하며 기량을 쌓아왔다. 이번 아시안게임 메달을 통해 학교의 체계적인 선수 육성과 훈련 성과를 국제무대에서 확인했다는 평가다.

졸업생 이종현 선수도 근대5종에서 금메달과 동메달을 추가했다.

이종현은 한국 남자 근대5종 대표팀의 일원으로 단체전 정상에 오르며 아시안게임 2연패에 힘을 보탰다. 이어 레이저 런 개인전 결승에서도 동메달을 획득하며 이번 대회에서 금메달과 동메달을 각각 목에 걸었다.

대전체고는 재학생과 졸업생이 이번 대회에서 잇달아 메달을 획득하면서 수영과 근대5종 등 다양한 종목에서 우수 선수 육성 성과를 거뒀다.

김석중 교장은 "김채윤 학생과 이종현 선수가 국제무대에서 값진 성과를 거둬 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 과학적이고 체계적인 훈련과 선수별 맞춤형 지원을 통해 아시안게임과 올림픽에서 활약할 우수 선수를 지속적으로 육성하겠다"고 말했다.

오석진 교육감은 "대전체고 재학생과 졸업생이 국제무대에서 의미 있는 결실을 거둬 자랑스럽다"며 "학생선수들이 안정적인 환경에서 훈련하고 성장할 수 있도록 학교운동부 운영과 우수 선수 육성 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com