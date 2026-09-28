안산시의회, 내달 2일 '제306회 제1차 정례회' 개회

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10월 2일~30일 29일간 회기 진행...조례안 등 안건 61건 심의

13~21일 행정사무감사 및 23~28일 예산결산특별위원회 예산안 심사

한명훈 의장 "제10대 의회 첫 정례회...내실 있는 감사와 안건 심의 최선"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시의회는 오는 10월 2일 제306회 제1차 정례회를 개회하고 29일간의 의정 활동에 돌입한다고 28일 밝혔다.

안산시의회 전경. [사진=안산시의회]

안산시의회는 이날 의회 홈페이지를 통해 제306회 정례회 집회를 공고했다. 공고에 따르면 이번 정례회는 10월 2일 오후 2시 의회 본회의장에서 제1차 본회의를 시작으로 10월 30일까지 진행된다.

이번 정례회에 부의된 안건은 의원 발의 조례안 5건을 포함해 총 61건이다.

본회의는 회기 첫날인 2일(회기 결정의 건)을 비롯해 29일(시정질문), 30일(안건 의결) 등 총 세 차례 개최된다.

상임위원회 활동은 10월 6년부터 21일까지 진행되며 이 가운데 13일부터 21일까지는 시정 전반을 점검하는 행정사무감사가 실시된다.

예산결산특별위원회는 2일 첫 회의를 열어 위원장과 부위원장을 선출한 후 10월 23년부터 28일까지 예산 관련 안건 심사를 진행할 예정이다.

앞서 의회는 지난 22일 제305회 임시회 폐회 중 의회운영위원회를 열어 회기 일정을 사전 협의했으며 세부 조율을 거쳐 이날 집회 공고를 확정했다.

한명훈 안산시의회 의장은 "제10대 의회 개원 이후 처음 맞이하는 정례회인 만큼 행정사무감사와 안건 심의가 내실 있게 이루어지도록 최선을 다하겠다"며 "시민 여러분의 많은 관심과 성원을 부탁드린다"고 말했다.

1141world@newspim.com