세종시, 버려지던 바이오가스·하수열 활용...'에너지 자립' 추진

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기후에너지환경부·지역난방공사와 협약

친환경 에너지 활용 모델 구축·확산 추진

연간 4억5000만원 운영비 절감 등 기대

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 하수처리 과정에서 발생하는 바이오가스와 하수열을 전기와 열에너지로 전환해 하수처리시설 에너지 자립 기반을 구축한다.

시는 28일 기후에너지환경부, 한국지역난방공사와 '바이오가스·하수열 활용을 통한 하수처리시설 에너지 자립 기반 조성 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

세종시가 28일 기후에너지환경부, 한국지역난방공사와 '바이오가스·하수열 활용을 통한 하수처리시설 에너지 자립 기반 조성 업무협약'을 체결했다. [사진=세종시] 2026.09.28 vincent977@newspim.com

이번 협약은 수질복원센터A에서 발생하는 잉여 바이오가스와 하수열을 에너지원으로 활용해 하수처리시설의 에너지 효율을 높이고 친환경 에너지 활용 모델을 구축하기 위해 마련됐다.

수질복원센터A는 하루 최대 10만톤의 하수를 처리할 수 있는 시설이다. 지난해 이곳에서 발생한 바이오가스는 연간 207만2700N㎥(하루 5679N㎥)에 달했다.

하지만 잉여 가스를 에너지원으로 전환할 시설이 없어 실제 활용되는 가스는 연간 78만7740㎥로 전체 발생량의 38% 수준이다.

이에 시는 미활용 바이오가스와 하수열을 효율적으로 활용하기 위해 국가 연구개발(R&D) 실증사업 참여기관과 약 20억원 규모의 하수에너지 활용 시범사업을 추진한다.

협약에 따라 기후에너지환경부는 하수열 활용 확대를 위한 정책·제도적 지원에 협력한다. 한국지역난방공사는 하수열과 바이오가스 발전 과정에서 발생하는 폐열을 지역난방에 연계하고 관련 설비 구축과 기술 지원을 맡는다.

시는 실증 부지와 바이오가스, 하수처리수 등을 제공하고 사업 추진에 필요한 인허가 등 행정 지원을 담당한다.

특히 수질복원센터A에는 500㎾급 바이오가스 열병합발전시스템을 구축해 실증한다. 생산된 전력은 우선 하수처리시설에서 자체적으로 활용할 예정이다.

이를 통해 현재 바이오가스 발생량을 기준으로 연간 약 4억5000만원의 운영비를 절감할 수 있을 것으로 기대된다.

이와 함께 하수처리수의 열과 발전 과정에서 발생하는 폐열을 지역난방에 활용하는 방안도 함께 추진해 전기와 열을 동시에 활용하는 에너지 순환 체계를 구축할 예정이다.

조상호 시장은 "이번 협약은 그동안 충분히 활용되지 못했던 하수에너지를 지역의 새로운 친환경 에너지원으로 전환하는 의미 있는 출발점"이라며 "기후에너지환경부, 한국지역난방공사와 긴밀히 협력해 수질복원센터A를 하수에너지 활용의 선도모델로 만들어 나가겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com