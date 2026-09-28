광명시, 철산역~광명동굴 자율주행 셔틀버스 'GM1' 내달 7일 첫 운행

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12.3km 구간에 15인승 전기버스 투입...수~일요일 하루 4회 운행

박승원 시장 "미래 모빌리티 확대로 시민 체감형 스마트 교통 구현"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 오는 10월 7일부터 철산역과 광명동굴을 연결하는 12.3km 구간에 자율주행 셔틀버스 '지엠(GM)1' 운행을 개시한다고 28일 밝혔다.

10월 7일부터 운행하는 자율주행 셔틀버스 'GM1' 안내문. [사진=광명시]

시에 따르면 이번 자율주행 셔틀버스 도입은 지난해 국토교통부가 오리로(철산역~광명동굴) 구간을 '자율주행차 시범운행지구'로 지정한 데 따른 성과다.

운행 차량은 15인승 전기버스로 수요일부터 일요일까지(월·화요일 및 공휴일 휴무) 오전 10시부터 오후 5시까지 하루 4회 운행된다. 상세 운행 시간은 오전 10시(철산역 출발 하행), 11시 40분(광명동굴 출발 상행), 오후 2시(하행), 오후 3시 40분(상행)이다. 하행선은 25개, 상행선은 24개 정류장에 정차한다.

셔틀버스 노선은 지하철 7호선 철산역과 KTX 광명역, 오리서원, 충현박물관, 기형도문학관, 광명동굴 등 관내 주요 교통 거점과 문화·관광 명소를 촘촘히 잇도록 설계돼 지역 관광 활성화에 이바지할 전망이다.

광명시는 안전한 자율주행을 위해 올해 상반기 도로 통신장비, 정밀도로지도, 온라인 신호제어기 등 핵심 인프라 구축을 완료했으며 인공지능(AI) 기반 데이터 실증 및 시스템 안정화 절차를 마무리했다.

자율주행 셔틀버스 'GM1'. [사진=광명시]

시는 이번 운행 경험을 바탕으로 국토부 '미래 모빌리티 도시형 사업' 대상지로 선정된 광명시흥 3기 신도시 내 로보택시, 로보셔틀, 도심항공교통(UAM) 등 차세대 교통 체계 구축과도 연계해 나갈 방침이다.

박승원 광명시장은 "미래 모빌리티 첨단 기술을 시민들의 일상 교통에 대입해 이동 편의를 대폭 높이겠다"며 "앞으로도 안전하고 혁신적인 스마트 교통서비스를 지속해서 확대하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com