안산시, 민선 9기 공약 확정...5대 분야·100건 공약·8조 원 투입

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'시민과 함께 자유로운 혁신도시 안산' 비전 아래 120개 세부과제 추진

한양대병원 유치·ASV 경제자유구역·4호선 지하화·1000원 청년주택 등 핵심

총사업비 8조 22억 원 투입...10월 말 세부 실천계획 누리집 공개

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 '시민과 함께 자유로운 혁신도시 안산'을 시정 비전으로 제시하며 민선 9기 공약을 5대 분야, 9대 전략, 100건의 공약, 120개 세부과제로 최종 확정했다고 28일 밝혔다.

안산시청 전경. [사진=안산시]

시에 따르면 120개 세부 과제는 ▲늘 가까운 시민중심 도시(9개) ▲더 젊은 첨단혁신 도시(29개) ▲함께 행복한 복지문화 도시(47개) ▲더 멀리보는 미래교육 도시(15개) ▲쾌적한 교통환경 도시(20개) 등 5대 분야로 구분돼 차질 없이 추진된다.

분야별 주요 사업을 살펴보면 '첨단혁신 도시' 분야에서는 한양대학교 병원 유치 및 첨단의료복합클러스터 조성, 안산사이언스밸리(ASV) 경제자유구역 지정 활성화, 노후계획도시 패스트트랙 재건축, 대부도 메타-오션 조성, 반월국가산단 인공지능 전환(AX) 실증 산단 구축 등을 핵심 과제로 꼽았다.

'복지문화 도시' 분야에서는 하루 1,000원 청년임대주택 지원, 워킹맘 올패스(ALL-PASS) 도입, 아빠 공동 육아수당 지원, 맞춤형 동행복지 확대 등을 추진한다. '미래교육' 분야에서는 디지털 창의인재 육성과 에듀타운 조성을, '교통환경' 분야에서는 4호선 지하화 패스트트랙 추진, 철도망 확충, 서울행 급행버스 증편, 안심 주차장 5000면 확보 등을 펼쳐나갈 예정이다.

공약 사업 추진을 위한 총투자 규모는 국·도비 2442억 원, 시비 6조 4658억 원, 민자 등 기타 1조 2922억 원 등 총 8조 22억 원에 달한다. 시는 안정적인 재원 조달책을 마련해 속도감 있게 사업을 이행한다는 계획이다.

이민근 안산시장은 "확정된 공약은 시민과의 엄중한 약속인 만큼 철저한 실천 계획을 바탕으로 이행하겠다"며 "추진 과정에서 시민 의견을 지속적으로 수렴해 체감도 높은 정책을 펼치고 중단 없는 안산 발전을 이끌어내겠다"고 강조했다.

한편 안산시는 확정된 공약의 세부 실천계획을 수립해 오는 10월 말까지 시 누리집에 공개하고 주기적인 점검과 공유를 통해 공약 이행의 투명성과 책임성을 높여갈 방침이다.

1141world@newspim.com