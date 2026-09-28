전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.28 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 대전·세종·충남

속보

더보기

세종시의회, 정례회서 행감·교육청 추경 집중 심사

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 세종시의회가 29일 제109회 정례회를 열고 감사를 시작했다.
  • 교육안전위는 글로벌진로탐험대의 안전과 효과를 점검한다.
  • 예결위는 추경안 재원과 집행의 적정성을 심사했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

9월29일~10월26일 시정·교육행정 전반 점검
'글로벌진로탐험대' 효과·재정 적정성 등 검토
지방의회법·행정수도특별법 연내 제정도 공조

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회가 제109회 정례회에서 지난 1년간 시정과 교육행정 전반을 점검하는 행정사무감사와 2026년도 제2회 교육비특별회계 추가경정예산안 등을 집중 심사한다.

특히 교육안전위원회와 예산결산특별위원회는 추경안에 포함된 '글로벌진로탐험대' 사업의 학생 안전과 교육적 효과, 재정 운용의 안정성과 적정성 등을 면밀히 살펴본다.

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회 의원들이 28일 의회 대회의실에서 제109회 정례회 의정브리핑에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 2026.09.28 vincent977@newspim.com

시의회는 28일 의회 대회의실에서 의정브리핑을 열고 제109회 정례회 주요 일정과 안건을 설명했다.

제109회 정례회는 오는 29일부터 10월 26일까지 28일간 열린다. 이번 회기에 접수된 안건은 조례안 35건, 동의안 43건, 예산안 1건, 결산안 6건, 보고 3건, 기타 5건 등 모두 93건이다.

이번 정례회의 핵심 일정은 다음 달 8일부터 19일까지 진행되는 행정사무감사다. 각 상임위원회는 현장 방문을 시작으로 집행부 전 부서를 대상으로 감사를 진행하고 지난 1년간 추진한 주요 사업과 예산 집행 등을 점검한다. 감사 결과보고서는 26일 제3차 본회의에서 채택될 예정이다.

교육안전위원회는 특히 2026년도 제2회 교육비특별회계 추가경정예산안에 포함된 '글로벌진로탐험대' 사업을 주요 심사 대상으로 다룬다.

강미애 교육감의 핵심 공약인 글로벌진로탐험대는 약 196억원을 투입해 학생들의 진로·국제교육 경험을 확대하는 사업이다. 시교육청은 첫해 사업비를 내부유보금으로 마련하고, 2차년도부터는 기존 사업의 우선순위를 조정해 재원을 확보한다는 계획이다.

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 유인호 세종시의회 제1부의장이 28일 의회 대회의실에서 열린 제109회 정례회 의정브리핑에서 주요 일정과 행정사무감사 방향을 설명하고 있다. 2026.09.28 vincent977@newspim.com

이에 따라 교육안전위원회는 사업의 교육적 효과뿐 아니라 대규모 재정이 투입되는 사업의 지속 가능성과 재원 확보 방안 등을 함께 살펴볼 예정이다. 특히 학생 안전과 교육적 효과, 사업 추진에 따른 재정 운용의 안정성과 적정성 등을 종합적으로 검토해 예산 심사에 반영한다는 방침이다.

손인수 교육안전위원장은 "학생과 학부모들의 관심이 높은 사업인 만큼 학생의 안전 문제와 사업의 교육적 효과, 재정 운용의 안정성과 적정성 등을 예산 심의 과정에서 다각적으로 검토하겠다"고 말했다.

예산결산특별위원회도 글로벌진로탐험대 사업의 재원과 추진 타당성을 들여다본다. 예결위는 다음 달월 7일 시교육청의 2025회계연도 결산과 예비비 지출 승인안, 2026년도 제2회 교육비특별회계 추경안을 심사할 예정이다.

이번 추경안은 추가로 교부된 교육부 특별교부금 5건의 성립전예산을 반영하고, 예비비인 내부유보금 등을 활용해 교수학습활동지원 및 평생교육 사업비 등을 증액한 것이 주요 내용이다.

예결위는 글로벌진로탐험대를 비롯한 주요 사업에 대해 성립전예산 편성·집행 절차가 관련 규정에 맞게 이뤄졌는지 살펴보고, 내부유보금을 사업 재원으로 활용하는 것이 적정한지도 검토할 계획이다. 사업의 필요성과 시급성, 교육적 실효성, 재원 배분의 적정성 등도 심사 대상이다.

손인수 세종시의회 교육안전위원장이 28일 의회 대회의실에서 열린 제109회 정례회 의정브리핑에서 교육비특별회계 추가경정예산안 심사 방향을 설명하고 있다. 2026.09.28 vincent977@newspim.com

박란희 예산결산특별위원장은 "시민들의 관심이 높고 재원이 투입되는 사업인 만큼 사업계획 하나하나를 면밀히 살펴볼 계획"이라며 "학생과 교육 현장에 필요한 사업에 재원이 효율적으로 사용될 수 있도록 꼼꼼히 심사하겠다"고 말했다.

각 상임위원회는 정례회 기간 소관 분야별 현안도 점검한다. 특히 행정사무감사를 통해 집행부와 교육청의 주요 사업 추진 상황과 예산 집행의 적정성 등을 살피고 시민 제보 등을 통해 현장의 의견도 반영할 예정이다.

유인호 제1부의장은 "이번 정례회를 통해 지난 1년간 시정과 교육행정이 시민들의 삶을 얼마나 제대로 챙겼는지 냉정하게 돌아보고자 한다"며 "행정사무감사는 흠집을 찾기 위한 자리가 아니라 예산이 계획대로 집행됐는지, 정책이 시민들이 체감할 수 있는 결과로 이어졌는지 꼼꼼히 살펴보는 자리"라고 말했다.

한편 시의회는 이번 정례회 기간에도 행정수도 완성을 위한 활동을 이어갈 계획이다. 유 제1부의장은 "지방의회법 제정과 행정수도특별법 연내 제정은 주요 과제"라며 "이번 정례회에서도 관련 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.

vincent977@newspim.com

[관련기사]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
사진
女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동