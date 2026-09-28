과천시, 7개 동 순회 '2026 과천 사는 이야기 마당' 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신계용 시장, 9월 29일~11월 2일 관내 7개 동 찾아 현장 소통 행보

주민대표 사회·'우리 동 3분 브리핑' 등 시민 주도형 소통 프로그램 강화

사전 설문 참여자 기념품 증정...포토존·식전 공연 등 다채로운 행사 마련

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시가 오는 29일부터 11월 2일까지 관내 7개 동을 순회하며 시민과 시정 현안을 함께 논의하는 '2026 과천 사는 이야기 마당'을 개최한다.

과천 사는 이야기마당 홍보포스터. [사진=과천시]

28일 시에 따르면 '과천 사는 이야기 마당'은 신계용 시장이 각 동을 직접 찾아가 지역 현안과 시정 주요 정책에 대해 시민들과 자유롭게 의견을 나누는 대표적인 현장 소통 창구다.

이번 행사는 9월 29일 문원동(문원체육공원 게이트볼장)을 시작으로 ▲10월 1일 과천동(K&L 뮤지엄 앞) ▲10월 13일 별양동(별양꽃냇길) ▲10월 15일 부림동(중앙공원 바닥분수 앞) ▲10월 27일 중앙동(교동길 힐스테이트 옆) ▲10월 29일 갈현동(행정복지센터 2층) ▲11월 2일 원문동(우체국 사거리 잔디마당) 순으로 진행된다. 모든 행사는 오후 7시 30분부터 9시까지 열린다.

특히 올해는 각 동 주민대표가 직접 사회를 맡고 주민이 지역 소식을 전하는 '우리 동 3분 브리핑'을 도입하는 등 시민 참여 요소를 한층 강화했다. 현장에는 시민 및 전문가의 식전 공연, 정책 홍보부스, 과천시 소통 캐릭터인 '송이·율이' 포토존 등이 함께 운영된다.

과천시는 행사에 앞서 온라인 설문조사를 통해 동별 주요 문제와 시장에게 묻고 싶은 질의를 사전 접수 중이다. 사전 의견을 제출하고 현장에 참여한 시민에게는 선착순으로 '송이·율이' 키링을 증정할 예정이다.

2025년 진행된 과천 사는 이야기 마당 모습. [사진=과천시]

신계용 과천시장은 "일상의 소소한 불편사항부터 마을의 주요 현안까지 시민의 목소리를 현장에서 가까이 듣고자 마련한 자리"라며 "가족, 이웃과 함께 오셔서 과천의 발전과 미래를 위한 다양한 의견을 나누어 주시길 바란다"고 말했다.

자세한 동별 일정과 사전 의견 제출 방법은 과천시 누리집 및 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

1141world@newspim.com