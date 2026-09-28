'자동차 도시' 전남광주·울산, 자율주행 동맹 강화…시너지 주목

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

광주청사서 '미래성장 우호협약' 체결

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시와 울산광역시가 AX(인공지능 대전환) 협력 체계를 구축한다.

양 시도는 28일 광주청사 비즈니스룸에서 '미래동반성장을 위한 우호협약'을 체결했다. 민형배 전남광주시장과 김상욱 울산시장 등 20여명이 참석했다.

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장(왼쪽)과 김상욱 울산광역시장이 28일 전남광주시 광주청사 비즈니스룸에서 열린 '미래동반성장 우호협약식'에서 기념 사진을 촬영하고 있다. 2026.09.28 bless4ya@newspim.com

양 도시는 이번 협약에 따라 ▲산업 전반을 AI 중심으로 전환하는 인공지능 기반 공장혁신(AIDF) 사업 공동 추진 ▲자율주행 기술개발 및 실증·데이터 확보 ▲풍력·태양광 등 재생에너지와 수소·이차전지 산업 공동 육성 ▲문화·예술·체육 분야 교류협력 증진 ▲순천만과 태화강 국가정원 연계 관광 프로그램 개발 등에 힘을 모으기로 했다.

또 지자체와 지역 대학(전남대, 울산대, 광주과학기술원, 울산과학기술원)이 협력해 '산업 AX 역량 강화'에 함께 나서기로 했다.

민 시장은 "이번 협약으로 전남광주와 울산은 미래산업과 지역 혁신의 동반자로 함께 도약하게 될 것"이라며 "제조 AI 전환·자율주행·재생에너지·문화교류·정원관광까지 폭넓은 협력을 통해 대한민국의 초광역 상생발전 모델을 만들겠다"고 말했다.

김 시장은 "양 시의 협력으로 전남광주와 울산 시민 모두의 삶이 실질적으로 개선될 것"이라며 "울산과 전남광주가 함께 자동차 산업, AX, 에너지 등 여러 분야에서 활약하며 서로의 강점을 연결해 성장하는 모습을 만들어 나가겠다"고 말했다.

bless4ya@newspim.com