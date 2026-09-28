음성군 이장 350명 뭉쳤다…"공공기관 2차 이전 유치 총력"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

9개 읍·면 이장 워크숍서 유치 염원 퍼포먼스…지역 성장동력 확보 한목소리

[음성=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 음성군 이장 350여 명이 공공기관 2차 이전의 음성군 유치를 위해 한목소리를 냈다.

음성군 이장협의회는 28일 금왕읍 금빛체육센터에서 9개 읍·면 이장 350여 명이 참석한 가운데 '2026년 음성군 이장 워크숍'을 열고 공공기관 2차 이전 유치 염원 퍼포먼스를 펼쳤다.

28일 음성군 이장 350여 명이 '공공기관 2차 이전 유치 염원 퍼포먼스'를 하고 있다.[사진=음성군] 2026.09.28 baek3413@newspim.com

이날 이장들은 유치 의지를 담은 퍼포먼스를 통해 지역의 뜻을 모으고 공공기관 유치가 일자리 창출과 인구 유입 등 지역의 지속 가능한 성장으로 이어져야 한다는 데 뜻을 함께했다.

워크숍은 이장 역량 강화 교육과 명랑 운동회, 노래자랑 등으로 진행됐다.

민병덕 대소읍 이장협의회장은 모범 이장으로 선정됐으며 지역 발전에 헌신한 이장 64명도 표창을 받았다.

홍석균 음성군 이장협의회장은 "9개 읍·면 이장들의 마음을 하나로 모아 공공기관 2차 이전의 음성군 유치 의지를 전달하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

조병옥 군수는 "공공기관 2차 이전이 음성군의 새로운 성장동력이 되도록 지역의 뜻을 모으고 관계기관과 긴밀히 협력하겠다"고 밝혔다.



baek3413@newspim.com