전북도, 무주~대구 고속도로 '예타 통과' 공동 대응 강화

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국회서 정책세미나 개최…전북·경북·대구 관계자·전문가 100여 명 참석

84.1㎞ 4차로 총사업비 6조3997억원 규모…동서3축·영호남 광역교통망 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 영호남을 잇는 핵심 광역교통망인 무주~대구 고속도로의 예비타당성조사 통과를 위해 경북·대구와 공동 대응을 강화하고 국가적 필요성에 대한 공감대 확산에 나섰다고 28일 밝혔다.

전북자치도는 이날 국회 의원회관 제3세미나실에서 '무주~대구 고속도로 건설사업 예타 통과를 위한 정책세미나'를 개최했다.

세미나는 안호영·유의동·정희용·송언석·이진숙 국회의원이 공동 주최하고 전북자치도, 경상북도, 대구광역시 관계자와 국토교통 분야 전문가 등 100여 명이 참석해 사업 추진 필요성과 향후 대응 방향을 논의했다.

무주~대구 고속도로 예타통과 국회 정책세미나[사진=무주군]2026.09.28 lbs0964@newspim.com

세미나는 국토부 도로정책심의위원장인 이선하 공주대 교수가 좌장을 맡았으며 전북연구원 김상엽 기획경영실장이 '무주~대구 고속도로 추진 전략'을 주제로 발표했다.

이어 전북·경북·대구 관계기관과 연구기관 전문가들이 참여한 토론에서는 현재 진행 중인 예비타당성조사 대응 논리를 집중적으로 다뤘다.

참석자들은 동서3축 단절구간 연결에 따른 국가간선도로망 완결, 영호남 광역교통망 강화, 교통취약지역 접근성 개선, 통영대전·중부내륙고속도로 연계를 통한 도로망 효율성 제고, 지역 간 균형발전과 상생 등을 중심으로 사업 추진 필요성을 논의했다.

전북·경북·대구는 예타 과정에서 지역의 목소리와 정책적 효과가 충분히 반영될 수 있도록 관계기관 간 협력과 공동 대응을 강화하기로 뜻을 모았다.

무주~대구 고속도로는 전북 무주에서 경북 김천·성주·칠곡을 거쳐 대구까지 84.1㎞를 연결하는 4차로 신설사업으로 총사업비는 6조3997억원이다.

새만금~포항 간 동서3축의 단절구간을 연결해 국가도로망의 완결성을 높이고 영호남 광역교통망을 강화하는 것이 핵심이다.

특히 통영대전고속도로와 중부내륙고속도로를 직접 연결해 우회거리를 줄이고 경부고속도로 기능을 보완하는 등 기존 도로망의 연계성과 효율성을 높일 것으로 기대된다.

무주·성주 등 교통서비스 취약지역의 접근성 개선을 통한 지역 간 격차 완화 효과도 전망된다.

무주~대구 고속도로 예타통과 국회 정책세미나[사진=무주군]2026.09.28 lbs0964@newspim.com

이 사업은 제2차 고속도로 건설계획(2021~2025년)에 반영된 뒤 2025년 10월 예타 대상사업으로 선정됐으며 올해 1월부터 한국개발연구원(KDI)의 예비타당성조사가 진행 중이다.

전북·경북·대구는 예타 대상 선정을 위한 공동 건의문을 중앙부처에 제출하고 올해 4월 관련 지자체가 참여하는 대응 협의회를 개최하는 등 공동 대응체계를 강화해 왔다.

안호영 의원은 "무주~대구 고속도로는 고속도로 접근성이 상대적으로 부족했던 무주를 영남권과 직접 연결하고 지역의 교통 접근성과 생활권을 넓힐 수 있는 중요한 사업"이라며 "무주를 비롯한 동부권 교통여건 개선과 영호남 교류·상생을 위해 예타에서 사업의 지역적·국가적 필요성이 충분히 반영될 수 있도록 국회 차원에서 지원하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com