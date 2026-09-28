부산남부교육지원청, 디지털 라인드로잉 워크숍…유치원 교원 역량 강화

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 자신의 얼굴을 선으로 표현하는 디지털 작업이 유아 교육 현장에 적용된다.

사진은 부산남부교육지원청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.08.25

부산시남부교육지원청은 29일 교육지원청 대회의실에서 관내 유치원 교원 40명을 대상으로 '2026학년도 유치원 교육과정 교원역량강화 워크숍'을 개최한다고 28일 밝혔다.

이번 워크숍은 디지털 기반 교육활동에 대한 교원의 이해를 높이고 디지털 라인드로잉을 유아·놀이 중심 교육과정에 활용하는 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

김기랑 아트시선랩 강사는 '교실에서 활용하는 디지털 라인드로잉 자화상'을 주제로 강의와 실습을 진행한다.

교육은 디지털 라인드로잉의 개념과 레이어 기능을 익히는 내용으로 구성된다. 이어 얼굴의 특징을 관찰해 선으로 표현하고 사진과 레이어를 활용해 자화상을 완성하는 과정을 다룬다.

참여 교원들은 실습을 통해 디지털 라인드로잉의 주요 기능과 제작 방법을 익힌다. 이후 유아의 개별적 특징을 디지털 그림으로 표현하고 이를 교육활동 자료와 교실 환경 구성에 활용하는 방안도 살펴본다.

변상돈 교육장은 "이번 워크숍이 교원의 디지털 도구 활용 역량을 높이고 교수·학습 방법을 다양화하는 데 도움이 되길 바란다"며 "변화하는 교육환경에 맞춰 교원들이 유아의 성장과 배움을 지원할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com