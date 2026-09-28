남양주시, '제3회 남양주시장배 전국 수상레저 페스타' 개최

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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 오는 10월 2일부터 5일까지 4일간 화도읍과 조안면 북한강 일원에서 '제3회 남양주시장배 전국 수상레저 페스타'를 개최한다고 28일 밝혔다.

2025년 개최된 남양주시장기 수상레저 스포츠대회 모습. [사진=남양주시]

시에 따르면 이번 대회는 수상스키, 웨이크보드, 웨이크서핑 등 3개 종목으로 진행된다. 참가 접수 결과 전국에서 380여 명의 선수가 등록했다.

대회 참가자는 2024년 180여 명에서 지난해 260여 명, 올해 380여 명으로 매년 증가하고 있다. 첫 대회와 비교하면 참가 규모가 두 배 이상 확대됐다.

시는 지난해에 이어 올해도 종목별 유소년부를 운영한다. 유소년 선수부터 마스터즈까지 다양한 연령대의 선수들이 북한강 수면 위에서 기량을 겨룰 예정이다.

대회는 10월 2일 북한강 야외공연장에서 열리는 개회식을 시작으로 본격적인 일정에 들어간다. 3일부터 4일까지 종목별 예선과 유소년부 결승이 진행되며 5일 종목별 결승과 시상식을 끝으로 폐막한다.

대회 기간인 10월 3일과 4일에는 오후 4시부터 남양주문화재단과 연계한 '북한강N피크닉콘서트'도 열린다. 수상레저 동호인과 지역 주민, 방문객들은 북한강변에서 경기를 관람하며 공연을 함께 즐길 수 있다.

남양주시는 안전한 대회 운영을 위해 경기장별로 구조선과 안전요원을 배치할 계획이며 경기 전 장비 점검을 실시하고 선수들을 대상으로 안전 수칙을 안내하는 등 안전 관리에도 만전을 기할 방침이다.

시 관계자는 "해마다 참가자가 크게 늘고 있는 만큼 이번 대회를 통해 남양주시가 수상레저 중심도시로 자리매김하길 기대한다"며 "개천절 연휴 동안 시민과 방문객들이 경기와 공연을 함께 즐길 수 있도록 안전한 대회 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com