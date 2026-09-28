광교테크노밸리 내 경과원·경기바이오센터 입주 벤처·중소기업 모집

AI 핵심 요약beta
- 경과원은 28일 광교·경기바이오센터 입주기업을 모집했다.
- 광교사무소는 벤처·중소기업에 사무·연구공간을 제공했다.
- 경기바이오센터는 바이오·제약 등 첨단기업을 지원했다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)은 수원 광교테크노밸리 내 경과원과 경기바이오센터에 입주할 유망 벤처·중소기업을 모집한다고 28일 밝혔다.
모집은 경과원(광교)과 경기바이오센터 입주공간을 대상으로 각각 진행한다.
경과원 광교사무소는 기술력과 성장 잠재력을 갖춘 벤처·중소기업을 대상으로 사무공간과 일부 연구·실험 공간을 제공한다.
경기바이오센터는 바이오·제약을 비롯해 의료기기, 바이오 인공지능 등 첨단 바이오 분야 기업이 연구개발과 사업을 함께 추진할 수 있는 사무공간과 연구시설을 갖추고 있다.
입주 공간은 221㎡(약 67평)부터 1,524㎡(약 461평)까지 다양하게 구성됐다.
임대료와 계약기간 등 세부 조건은 온비드에 게시된 모집 공고에서 확인할 수 있다.
입주기업 선정은 한국자산관리공사 전자자산처분시스템 '온비드'를 통한 전자입찰 방식으로 진행한다.
기업은 온비드에서 입찰서를 제출하고 입찰보증금을 납부해야 하며 개찰 후 최고가 입찰자를 대상으로 입주 적격성 등을 심의한다
최종 선정 기업은 계약 체결과 임대료 납부 등 관련 절차를 거쳐 입주하게 된다.
경과원은 입주기업이 광교테크노밸리의 연구기관과 대학, 기업지원기관 등 다양한 인프라를 활용해 연구개발과 사업화를 확대할 수 있도록 지원할 계획이다.
모집 공고와 신청 관련 세부 내용은 온비드 홈페이지에서 확인할 수 있으며 자세한 사항은 경과원 광교테크노밸리팀으로 문의하면 된다.
이소연 경과원 테크노밸리혁신단장은 "광교테크노밸리는 연구기관과 대학, 기업이 집적된 경기도 대표 첨단산업 거점"이라며 "입주기업이 안정적인 환경에서 연구와 사업에 집중할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com