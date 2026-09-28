광교테크노밸리 내 경과원·경기바이오센터 입주 벤처·중소기업 모집

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한국자산관리공사 전자자산처분시스템 '온비드' 통한 전자입찰 방식 입주기업 선정

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)은 수원 광교테크노밸리 내 경과원과 경기바이오센터에 입주할 유망 벤처·중소기업을 모집한다고 28일 밝혔다.

경기바이오센터 전경. [사진=경과원]

모집은 경과원(광교)과 경기바이오센터 입주공간을 대상으로 각각 진행한다.

경과원 광교사무소는 기술력과 성장 잠재력을 갖춘 벤처·중소기업을 대상으로 사무공간과 일부 연구·실험 공간을 제공한다.

경기바이오센터는 바이오·제약을 비롯해 의료기기, 바이오 인공지능 등 첨단 바이오 분야 기업이 연구개발과 사업을 함께 추진할 수 있는 사무공간과 연구시설을 갖추고 있다.

입주 공간은 221㎡(약 67평)부터 1,524㎡(약 461평)까지 다양하게 구성됐다.

임대료와 계약기간 등 세부 조건은 온비드에 게시된 모집 공고에서 확인할 수 있다.

입주기업 선정은 한국자산관리공사 전자자산처분시스템 '온비드'를 통한 전자입찰 방식으로 진행한다.

기업은 온비드에서 입찰서를 제출하고 입찰보증금을 납부해야 하며 개찰 후 최고가 입찰자를 대상으로 입주 적격성 등을 심의한다

최종 선정 기업은 계약 체결과 임대료 납부 등 관련 절차를 거쳐 입주하게 된다.

경과원은 입주기업이 광교테크노밸리의 연구기관과 대학, 기업지원기관 등 다양한 인프라를 활용해 연구개발과 사업화를 확대할 수 있도록 지원할 계획이다.

모집 공고와 신청 관련 세부 내용은 온비드 홈페이지에서 확인할 수 있으며 자세한 사항은 경과원 광교테크노밸리팀으로 문의하면 된다.

이소연 경과원 테크노밸리혁신단장은 "광교테크노밸리는 연구기관과 대학, 기업이 집적된 경기도 대표 첨단산업 거점"이라며 "입주기업이 안정적인 환경에서 연구와 사업에 집중할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com