구리시, 건설 공사장 CCTV 실시간 모니터링 체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 구리시가 28일 건설 공사장 CCTV 상시 모니터링을 가동했다.
- 갈매커뮤니티 복합센터 공사장 취약지 8곳을 실시간 감시한다.
- 이상 징후를 즉시 전파해 공공 공사장으로 확대할 방침이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시가 건설 공사장에서 발생할 수 있는 화재와 안전사고를 예방하기 위해 CCTV 실시간 모니터링 체계를 구축하고 본격적인 운영에 들어갔다.
구리시는 재난 대응 역량을 강화하기 위해 '건설 공사장 CCTV 상시 모니터링 시스템'을 가동한다고 28일 밝혔다.
시에 따르면 이번 사업은 갈매커뮤니티 복합센터 건립 공사장을 대상으로 우선 추진된다. 시는 공사장에 기존 설치된 CCTV를 재난안전상황실과 실시간으로 연계해 주요 출입구 등 취약 지역 8곳을 상시 감시할 계획이다.
재난안전상황실은 CCTV를 통해 공사장 내 화재 징후와 시설물 이상, 안전사고 등 각종 위험 요인을 실시간으로 확인하며 이상 징후가 포착되면 관계 부서와 현장에 즉시 상황을 전파해 초동 대응에 나선다.
구리시는 이번 시범 운영 결과를 분석해 시스템의 미비점을 보완한 뒤 안전사고 위험이 큰 공공 건설 공사장으로 실시간 모니터링을 단계적으로 확대할 방침이다.
신동화 구리시장은 "시민의 안전은 무엇과도 바꿀 수 없으며 안전사고는 철저한 예방과 선제 대응만이 해법"이라며 "현장 중심의 촘촘한 안전관리 체계를 지속적으로 강화해 안전사고 제로화를 실현하고 시민이 매일 안심하고 생활할 수 있는 안전도시 구리를 만들기 위해 전 공직자가 총력을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com