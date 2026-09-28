전북도, 'AI 경제 체제' 전환 대응…"도정 전 분야 AI 생태계 구축"

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이원택 지사 간부 티타임서 "미래 먹거리·도민 체감형 AI 정책 발굴" 주문

국정감사·국가예산 확보부터 축제 안전·초과근무 제도까지 현안 집중 점검

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 인공지능 중심으로 재편되는 산업·경제 환경에 대응하기 위해 도정 전 분야의 AI 생태계 구축과 미래 성장전략 마련에 나섰다고 28일 밝혔다.

전북자치도는 이날 이원택 도지사 주재로 간부 티타임을 열고 AI 경제 체제 전환에 따른 도정 대응방안과 국정감사 등 주요 현안을 점검했다.

이원택 전북지사가 간부 티타임에서 도정 주요현안을 점검하고 있다.[사진=전북자치도]2026.09.28 lbs0964@newspim.com

이 지사는 "이제는 명백한 AI 경제 체제로 패러다임이 바뀌고 있다"며 각 부서가 변화에 선제적으로 대응할 수 있는 구체적인 방안을 마련해야 한다고 강조했다.

특히 피지컬 AI 도입 등 전북의 미래 먹거리 창출과 함께 각 실·국의 고유 업무가 AI 기반 생태계에서 어떻게 성장할 수 있을지 깊이 고민할 것을 주문했다. 또 도민들이 일상에서 체감할 수 있는 AI 기반 정책과 사업을 속도감 있게 발굴·기획해 달라고 당부했다.

AI 환경 변화에 맞춘 도정 홍보 전략 마련도 강조했다. 이 지사는 농산물과 관광명소, 음식점 등 전북의 주요 정보가 챗GPT와 제미나이 등 글로벌 대화형 AI 플랫폼에서 어떻게 노출되고 설명되는지 진단할 필요가 있다고 역설했다.

이어 AI가 전북의 지역 정보를 정확하게 학습할 수 있도록 지속적인 정보 업데이트 체계를 구축하고 이를 활용한 체계적인 홍보 전략을 마련할 것을 지시했다.

다음 달 6일부터 시작되는 국정감사에 대한 준비도 주문했다. 이 지사는 상임위별 동향을 면밀히 파악하고 도 주요 현안에 대해 객관적인 사실관계와 논리를 바탕으로 충실하게 설명할 수 있도록 사전 준비에 만전을 기해달라고 강조했다.

국가예산 확보를 위해 국회 주요 인사들과의 면담 일정을 신속하게 조율하는 등 마지막 총력전에 나설 것도 당부했다.

가을철 도내 곳곳에서 열리는 축제와 10월 1일부터 개편되는 초과근무 제도에 대한 점검도 이어졌다. 이 지사는 축제 집중기를 맞아 시·군의 안전관리계획을 사전에 철저히 점검해 도민 안전에 빈틈이 없도록 할 것을 주문했다.

또 강화된 초과근무 제도 시행에 맞춰 정당한 보상체계를 확립하는 한편 부정수령이 발생하지 않도록 엄정한 공직기강을 확립해 달라고 강조했다.

lbs0964@newspim.com