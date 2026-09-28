파주시, 한국국방연구원 이전 유치 '총력'

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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 서울 동대문구에 있는 한국국방연구원(KIDA) 유치에 총력을 기울이고 있다고 28일 밝혔다.

파주시청 전경.[사진=파주시]

시는 한국국방연구원이 정부의 수도권 주택 공급 계획에 포함되면서 이전 가능성이 커지자 기관 이전을 단순한 공공기관 이전을 넘어 접경 지역의 희생에 대한 실질적인 보상과 국가 안보 역량 강화를 동시에 실현할 수 있는 기회로 보고 유치 활동에 본격적으로 나섰다.

파주시의 핵심 논리는 '특별한 희생에 대한 특별한 보상'이다.

파주는 최전방 접경지역으로 지난 70여 년간 국가 안보를 위해 군사기지 및 군사시설 보호법, 수도권정비계획법 등 각종 규제를 받았다. 이로 인해 주민 재산권 행사와 도시 개발, 기업 유치 등 지역 발전에도 제약이 이어졌다는 게 시의 설명이다.

특히 파주는 최전방 군사 기반 시설과 접경지역 현장이 밀접해 있어 국방정책 연구와 현장 간 연계가 가능하다는 점을 강점으로 제시하고 있다.

연구원이 파주로 이전하면 최전방 현장에서 축적되는 경험과 현장의 목소리가 국방 정책 연구에 반영되고 연구 결과가 다시 현장과 국가안보 정책으로 이어지는 선순환 구조를 구축할 수 있을 것으로 보고 있다.

지역 정치권도 유치 활동에 힘을 보태고 있다. 윤후덕 의원은 한국국방연구원 파주 유치 필요성에 공감하며 국회 차원의 관심과 행정·입법적 지원을 적극 검토하겠다는 뜻을 밝혔다.

손배찬 시장은 "파주는 국가안보를 위해 70여년간 특별한 희생을 감내한 도시이자 최전방 안보 현장이라는 독보적인 입지 조건을 갖춘 도시"라며 "지역 정치권과 시민 사회의 역량을 결집해 한국국방연구원 유치에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이어 "한국국방연구원 이전을 계기로 지역의 희생이 국가안보와 미래 성장으로 이어지는 선순환 구조를 만들어 가겠다"고 피력했다.

skyimhan@newspim.com