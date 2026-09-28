추석연휴 '순천 관광지' 13만7000여명 다녀가…지역상권 활기

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관광택시 할인·시티투어 특별노선 운영

[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 순천시는 추석 연휴 나흘간 주요 관광지에 13만7000여 명이 방문한 가운데 관광객 발길이 순천역과 원도심으로 이어지며 도심 상권에도 활기가 더해졌다고 28일 밝혔다.

시는 지난 24일부터 27일까지 하루 평균 3만4000여 명이 순천을 찾았으며 지난해보다 연휴 기간은 짧았지만 추석 당일인 25일에는 5만여 명이 방문해 기간 중 가장 많은 인파가 몰렸다고 설명했다.

추석연휴 순천 드라마촬영장을 찾은 관광객들이 시설을 둘러보며 관람을 즐기고 있다. [사진=순천시] 2026.09.28 chadol999@newspim.com

관광지별 방문객은 순천만국가정원과 순천만습지가 9만3000명으로 가장 많았고 낙안읍성 2만2000명, 송광사와 선암사 1만5000명, 드라마촬영장 6000명으로 집계됐다.

국가정원 권역뿐 아니라 순천역과 조례동 등 도심권 숙박 수요도 높게 나타났으며 원도심 일대 음식점과 카페 역시 이용객과 매출이 평소보다 증가한 것으로 전해졌다.

시는 연휴 기간 문 여는 음식점을 안내하고 한복 착용자에게 주요 관광지 무료입장 혜택을 제공했으며 순천만국가정원과 드라마촬영장에서는 전통놀이와 특별공연을 운영했다.

또 순천관광택시 50% 할인과 1000원 시티투어 특별노선을 운영해 관광객의 이동 편의를 높였다.

시 관계자는 "관광객 유입이 주요 관광지에 머물지 않고 도심 체류와 지역 상권 이용으로 이어진 만큼 관광지와 순천역·원도심을 잇는 체류형 관광 기반을 강화하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com