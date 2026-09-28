추미애, 고양 창릉 3기 신도시 점검..."교통 대책·토양정화 차질없이 준비"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2027년 12월 첫 입주 앞두고 현장 방문...유치원·교통·녹지 등 종합 대책 당부

대광위와 철도·버스·BRT 연계 출퇴근 대책 협의...용적률 상향 따른 녹지 확보 강조

220만㎡ 군부대 이전·토양정화 현황 점검..."관계기관 협의 선제적 추진"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 추미애 경기도지사가 오는 2027년 12월 첫 입주를 앞둔 3기 신도시 고양 창릉 공공주택지구를 찾아 주택 건설, 교통 대책, 군부대 이전 및 토양정화 등 핵심 현안을 직접 점검하고 완벽한 입주 준비를 주문했다고 28일 밝혔다.

28일 추미애 경기도지사가 오는 2027년 12월 첫 입주를 앞둔 3기 신도시 고양 창릉 공공주택지구를 찾아 주택 건설, 교통 대책, 군부대 이전 및 토양정화 등 핵심 현안을 직접 점검하고 완벽한 입주 준비를 주문했다. [사진=경기도]

도에 따르면 정부가 지난 8월 '주택 신속공급 방안'을 발표하며 공급 속도전에 나선 가운데 경기도 역시 창릉지구의 사업 지연 요인을 사전 차단하고 관계기관 간 협력을 강화하기 위해 현장 행보에 나선 것이다.

28일 현장을 찾은 추 지사는 "신혼부부 입주 비율이 높은 만큼 유치원 개원 시기와 입주 시점을 정밀하게 맞춰야 한다"며 "무엇보다 초기 입주민들이 교통 문제로 불편을 겪지 않도록 최우선으로 신경 써달라"고 당부했다.

특히 출퇴근 교통난 해소 방안과 관련해 "철도와 시내버스, 간선급행버스체계(BRT)를 효율적으로 연계하는 광역교통대책을 대도시권광역교통위원회와 적극 협의하겠다"며 "정부 차원의 실효성 있는 대책 마련을 지속 촉구하고 대안을 제안해 나가겠다"고 밝혔다.

이어 "당초 계획보다 입주 규모가 대폭 늘어난 만큼 교통 대책도 비상한 수준으로 강화돼야 한다"며 "용적률 상향에 맞춰 정주 여건 향상을 위한 녹지 공간과 자족 기능 확보도 차질 없이 병행돼야 한다"고 강조했다.

28일 추미애 경기도지사가 오는 2027년 12월 첫 입주를 앞둔 3기 신도시 고양 창릉 공공주택지구를 찾아 주택 건설, 교통 대책, 군부대 이전 및 토양정화 등 핵심 현안을 직접 점검하고 완벽한 입주 준비를 주문했다. [사진=경기도]

이날 추 지사는 창릉지구 내 군부대 이전 대상지를 둘러보고 토양환경 정화사업 추진 현황을 점검했다. 점검 현장에는 민경선 고양특례시장, 김성회 국회의원, 경기도의원, 한국토지주택공사(LH), 경기주택도시공사(GH) 관계자들이 동행했다.

고양 창릉지구는 고양시 덕양구 원흥동·동산동 등 9개 동 일원 811만 9000㎡ 부지에 3만 8334세대(약 9만 2000명) 규모로 조성 중이다. 2023년 5월 조성공사에 착수해 2029년 말 사업 준공을 목표로 하며 현재 보상률 99%, 조성 공정률 9%를 기록하고 있다.

이 중 2027년 12월 첫 입주가 예정된 A4·S5·S6블록(2089세대)은 2024년 10월 착공해 현재 40~45%의 공정률을 보이고 있다.

28일 추미애 경기도지사가 오는 2027년 12월 첫 입주를 앞둔 3기 신도시 고양 창릉 공공주택지구를 찾아 주택 건설, 교통 대책, 군부대 이전 및 토양정화 등 핵심 현안을 직접 점검하고 완벽한 입주 준비를 주문했다. [사진=경기도]

한편 지구 내 군 시설 부지는 220만㎡로 전체 면적의 27%를 차지한다. 군부대 이전과 토양 정화 절차가 연계돼 있어 신도시 전체 조성 일정의 핵심 변수로 꼽힌다.

현재 정부는 공공주택사업 구역 내 오염토를 외부로 반출해 정화할 수 있도록 하는 '토양환경보전법 시행규칙' 개정을 추진 중이며 개정안이 시행되면 정화 작업 및 후속 공사에 한층 속도가 붙을 전망이다.

추 지사는 "법령 개정 후 신속히 정화 작업에 착수할 수 있도록 정화 방식 및 사업비 분담 등 관계기관 간 협의를 선제적으로 진행해달라"며 "3기 신도시 대다수가 경기도에 조성되는 만큼 도민에게 고품질 주택이 신속하게 공급되도록 도지사로서 무거운 책임감을 갖고 임하겠다"고 말했다.

3기 신도시 고양 창릉 공공주택지구 위치도. [사진=경기도]

경기도는 국방부, LH, GH, 고양도시관리공사, 한국농어촌공사 등과 상시 점검 체계를 구축해 군부대 이전 및 토양정화 관련 현안을 지속해서 해결해 나갈 방침이다.

1141world@newspim.com