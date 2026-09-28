온라인으로 만나는 '청송사과축제'...11월8일까지

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'20회 청송사과축제'...11월 4~8일 청송 용전천 일원서

㈜[청송=뉴스핌] 남효선 기자 = 사과의 계절이 돌아왔다. '사과의 고장' 경북 청송군이 올해로 20회째 준비하고 있는 '청송사과축제'에 앞서 온라인으로 관광객과 소비자들을 만난다.

28일 청송군에 따르면 오는 11월 8일까지 포털사이트 다음(Daum)에서 '제20회 청송사과축제 온라인 축제'를 운영한다.

경북 청송군이 '20회 청송사과축제' 개최에 앞서 '온라인 청송사과축제'를 펼친다.[사진=청송군]2026.09.28 nulcheon@newspim.com

'청송사과축제 온라인 축제'는 시간과 장소에 구애받지 않고 누구나 손쉽게 청송사과와 축제를 즐길 수 있도록 마련한 온라인 콘텐츠다. 지난해에는 약 320만 명이 방문하는 등 큰 호응을 얻으며 청송사과와 청송사과축제를 전국에 알리는 데 기여했다.

다음(Daum) 포털사이트 검색창에서 '청송', '청송군', '청송사과', '청송사과축제' 등을 검색하면 온라인 축제에 접속할 수 있다. 축제 대표 프로그램인 '꿀잼-사과난타'와 '도전-사과선별로또'를 비롯한 4종의 게임을 즐길 수 있다. 참여자에게는 청송사과와 청송사과즙 등 다양한 경품을 제공한다.

또 온라인 축제 페이지에서는 주요 프로그램과 행사 일정 등 제20회 청송사과축제에 관한 다양한 정보를 한눈에 확인할 수 있어 축제를 찾는 관광객들의 편의를 높일 예정이다.

청송군은 온라인 축제를 통해 축제 개최 전부터 '청송사과축제'에 대한 관심과 참여 분위기를 높이는 한편, 온라인에서 형성된 관심이 실제 축제장 방문으로 이어질 수 있도록 온·오프라인 연계 홍보를 강화할 계획이다.

'지금 청송! 사과로 물들다'의 주제를 담은 '제20회 청송사과축제'는 오는 11월 4일부터 11월 8일까지 5일간 청송읍 용전천 일원에서 펼쳐진다.

대한민국 대표 브랜드 청송사과를 주제로 한 다양한 전시·판매·체험 프로그램을 비롯 다채로운 공연과 풍성한 먹거리 및 볼거리를 선보여 관광객들에게 청송의 가을 정취와 축제의 즐거움을 함께 선사할 예정이다.

윤경희 청송군수는 "온라인 축제를 통해 언제 어디서나 청송사과축제를 미리 즐기실 수 있도록 준비했다"며 "온라인에서 축제를 먼저 즐겨보시고 오는 11월에는 청송을 직접 찾아 현장에서 더욱 풍성한 축제의 매력을 만끽하시길 바란다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com