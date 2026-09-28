창원시 '제26회 마산가고파국화축제' 내달 31일 개막

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3·15해양누리공원 등 3개 축제장 확대

해상 낙화놀이·국화 분장대회 첫 선

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 가을 바다를 배경으로 국화 향기를 즐기는 마산가고파국화축제가 올해 축제 공간과 체험 콘텐츠를 확대해 관람객을 맞는다.

김영철 창원시 문화관광체육국장은 28일 오전 11시 시청 프레센터에서 브리핑을 열고 다음 달 31일부터 11월 8일까지 9일간 3·15해양누리공원을 중심으로 합포수변공원, 마산해양신도시 등에서 '제26회 마산가고파국화축제'가 열린다고 밝혔다.

올해 축제는 '국화, 가을 바다를 품다'를 슬로건으로 축제 공간을 대폭 확대하고 해상 낙화놀이와 국화 분장대회, 특색 있는 먹거리 등 신규 콘텐츠를 더해 한층 다채로운 가을 축제로 꾸민다.

김영철 창원시 문화관광체육국장(가운데)이 28일 오전 11시 시청 프레센터에서 제26회 마산가고파국회축제와 관련해 브리핑을 하고 있다.[사진=창원시] 2026.09.28

축제 공간은 3개 구역으로 나눠 장소별 특색을 살린 콘텐츠를 선보인다. 메인 전시장인 제1축제장(3·15해양누리공원)에는 국화 10만 본으로 꾸민 8개 테마 전시를 비롯해 개막식과 멀티미디어 불꽃쇼가 열린다.

특히 올해 처음 선보이는 감성 야간 콘텐츠 '해상 낙화놀이'와 시민 참여형 '국화 분장대회'도 마련해 가을 밤바다와 어우러진 색다른 볼거리를 선사한다.

제2축제장(합포수변공원)에서는 지역상권 상생 불꽃쇼와 마산항 밤바다 축제 공연이 펼쳐져 마산항의 야경과 함께 가을밤의 낭만을 더한다.

새롭게 조성되는 제3축제장(마산해양신도시)은 MZ세대를 겨냥한 청년 콘텐츠 중심의 특화 공간으로 꾸며진다. 푸드플레이스와 가을 시네마, 웨딩 포토존, AI 체험 부스 등 먹거리부터 체험·휴식까지 한자리에서 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠를 선보일 예정이다.

먹거리의 다양성을 높이고 축제의 소비 효과를 지역 상권으로 확산하기 위한 새로운 시도도 이어진다. 축제장 푸드플레이스에는 인기 요리 서바이벌 프로그램 tvN '스트릿 레스토랑 파이터'에 출연한 유명 셰프들의 입점을 추진해 시민과 관광객에게 색다른 먹거리를 선보일 예정이다.

1만 2900원으로 축제장과 창원시 내 가맹점에서 할인 혜택을 받을 수 있는 '국화패스'를 새롭게 출시하고 인근 상점 할인 쿠폰북과 축제장 내 '배달존'도 운영한다.

이를 통해 축제장을 찾은 방문객의 소비가 인근 전통시장과 상가로 자연스럽게 이어지도록 해 축제의 활기를 지역 상권 전반으로 확산할 계획이다.

관람객의 불편을 줄이기 위한 편의시설 확충과 안전·서비스 관리에도 힘을 쏟는다. 주차 공간은 지난해 4500면에서 5500면으로 1000면 확대하고 임시화장실도 기존 5곳에서 9곳으로 확대한다.

축제장 내 모든 판매 부스에는 가격과 원산지, 정량, 결제수단 표시를 의무화하고 바가지요금 적발 시 즉시 퇴출하는 '원스트라이크 아웃제'를 엄격히 적용해 관광객이 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 할 계획이다.

아울러 일회용 쓰레기를 줄이기 위한 다회용기 존을 운영하고 축제장 전 구역에 휠체어와 유모차가 편리하게 이동할 수 있는 무장애 동선을 확보해 환경과 이동약자를 함께 배려하는 지속 가능한 축제로 운영한다.

축제 기간 중에는 가고파 마산항 밤바다 축제, 창원 드래곤 보트 대회, 창원 세계 디카시 페스티벌, 창동라면축제 등 다채로운 가을 연계 행사들이 함께 열려 볼거리를 더욱 풍성하게 만들 예정이다.

김 국장은 "올해 마산가고파국화축제는 공간은 넓히고 콘텐츠는 알차게 채워 누구나 다시 찾고 싶은 명품 축제로 한 단계 도약할 것"이라며, "무엇보다 안전하고 믿을 수 있는 축제가 되도록 세심하게 준비한 만큼, 올가을 소중한 사람들과 마산 바다에 번지는 국화 향기 속에서 특별한 추억을 만들어 가시길 바란다"라고 말했다.

news2349@newspim.com