안성시, '안성맞썸' 참가자 10월 11일까지 모집

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 지역 내 미혼청년들에게 자연스러운 만남과 교류의 기회를 제공하기 위한 커플매칭 프로그램 '안성맞썸' 참가자를 오는 10월 11일까지 모집한다고 28일 밝혔다.

'2026 안성시 미혼남녀 커플매칭 안성맞썸'은 청년들의 사회적 관계망을 넓히고 새로운 인연 형성을 지원하기 위해 마련됐다.

안성시 '안성맞썸' 참가자 모집 안내 홍보물[사진=안성시]

참가자들이 지역 안에서 자연스럽게 교류하며 건강한 관계를 형성할 수 있도록 다양한 만남 프로그램이 운영될 예정이다.

행사는 오는 10월 23일부터 24일까지 1박 2일간 공도읍 코앞스테이에서 진행되며 남성 6명과 여성 6명 등 총 12명을 모집한다.

신청 대상은 25세 이상 39세 이하(1987년생~2001년생)의 미혼청년이다.

안성시에 주민등록을 두고 거주하거나 지역 내 직장 또는 사업장 등 생활 기반을 두고 있어야 한다.

참가자 선정은 1차 서류심사와 2차 전화면접을 거쳐 진행되며 최종 참가자는 10월 16일 확정해 개별 문자로 안내된다.

참가신청은 참가신청서와 자기소개서, 개인정보 수집·이용 동의서, 혼인관계증명서, 거주·재직·사업 등 신청 자격을 확인할 수 있는 관련 서류를 제출해야 한다.

신청은 안성시 청년문화공간 '청년톡톡'을 방문하거나 전자우편, QR코드를 통해 가능하다.

시 관계자는 "청년들이 지역 내에서 다양한 사람들과 자연스럽게 교류하며 새로운 인연을 만들 수 있도록 이번 프로그램을 마련했다"며 "많은 청년들의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

lsg0025@newspim.com