윤건영 충북교육감 "AI 시대, 읽고 판단하는 힘 키워야"

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'소리뜻 한자 교육'·'언제나 책봄' 연계 문해력 강화…국정·행감 준비도 당부

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감이 인공지능(AI) 시대에 필요한 핵심 역량으로 문해력을 강조하며 '소리뜻 한자 교육'과 '언제나 책봄'을 연계한 독서·문해력 교육 강화를 주문했다.

윤 교육감은 28일 주간 정책 회의에서 "정보를 많이 아는 것보다 정보를 제대로 이해하고 판단하는 힘이 더욱 중요하다"며 "학생들이 글을 읽고 이해한 뒤 자신의 언어로 표현할 수 있는 힘을 길러야 한다"고 밝혔다.

주간 정책 회의 주재하는 윤건영 충북교육감. [사진=뉴스핌DB]

이어 "소리뜻 한자 교육이 우리말의 뜻을 정확하게 이해하고 어휘력과 사고력을 키우는 실천이 될 수 있도록 다양한 교과의 어휘 학습과 연계해 달라"고 했다.

'언제나 책봄'에 대해서는 단순한 독서를 넘어 생각하고 질문하며 삶과 연결하는 교육으로 발전시켜야 한다고 강조했다.

학교를 넘어 가정과 지역 사회가 함께 읽고 생각을 나누는 '사회적 독서'로 확장해 사고력과 관계 형성 능력을 키워야 한다는 취지다.

국정 감사와 행정 사무 감사 준비에도 철저를 기해 달라고 당부했다.

윤 교육감은 "국정 감사와 행정 사무 감사는 추진해 온 정책을 돌아보고 향후 방향을 점검하는 과정"이라며 "수치와 근거 자료, 사업 추진 과정과 성과를 꼼꼼히 점검해 효율적으로 준비해 달라"고 말했다.

baek3413@newspim.com