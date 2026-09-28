하동군 '지리산국제환경비엔날레' 내달 1일 개막…'생성, 머무름, 돌아감' 주제

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이탈리아 국가관, 20명 작가 참여 전시

AI 아트 프로그램 통해 문화 교류 확대

[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 하동 지리산 자락이 국제 생태예술의 장으로 바뀐다.

하동군은 다음 달 1일 개막해 11월 1일까지 지리산아트팜과 지리산현대미술관, 메타버스 전시장에서 2026 지리산국제환경비엔날레가 진행된다고 28일 밝혔다.

올해 주제는 '생성하고 머무르고 돌아간다(The Creating, Staying, Returning)'다. 기후 위기와 기술 가속 시대에 예술이 나아갈 방향을 '기오스모시스(Qiosmosic) 생태미학'으로 풀어낸다.

지리산국제환경비엔날레 포스터[사진=하동군] 2026.09.28

홍가이 예술위원장은 지리산을 자연경관에 그치지 않고 생명과 문화, 기술이 얽혀 공명하는 '발생의 장'으로 해석했다고 설명했다.

'생성'은 전통의 심층 문법을 바탕으로 새로운 형상을 만들어내는 과정이다. '머무름'은 형상이 대지와 공동체 안에서 의미를 얻는 실천을 뜻한다. '돌아감'은 기원과 다시 공명하며 새로운 세계를 여는 울림을 의미한다.

비엔날레는 과거로의 단순한 회귀가 아니라 공동체의 역사적 문법을 토대로 현재를 새롭게 해석하는 '법고창신'의 정신을 담았다. 원형문화를 고정된 형상이 아닌 '살아 있는 문법'으로 바라본다는 취지다.

주요 프로그램은 올해 처음 문을 여는 이탈리아 국가관이다. 조직위원회에 따르면 민간이 주최하는 국내 비엔날레에 독립 국가관이 들어서는 것은 처음이다.

330㎡ 규모의 이탈리아 국가관에서는 마리아 만치니 브레라 국립미술원 교수의 기획으로 이탈리아 작가 20여 명이 참여하는 '이탈리아의 일기: 계시와 그림자(Diario italiano. Rivelazioni e Ombre)' 전시가 열린다.

이탈리아 국가관은 주한이탈리아문화원의 후원으로 조성됐다. 지난해 브레라 국립미술원과 진행한 협업이 올해 국가관 개관으로 이어졌다.

하동과 해외 기관의 교류도 확대된다. 조직위원회는 노르웨이 하데란드 폴케회그스콜레와 대지미술과 태양광 발전을 결합한 '랜드아트 재생에너지' 연구개발 협약을 맺었다.

내년 봄에는 노르웨이 교직원과 학생들이 하동을 찾아 지역 주민과 워크숍을 진행할 예정이다.

이번 비엔날레에는 국내외 작가 84명이 참여해 동시대 시각예술과 대지예술 작품을 선보인다. 하동 주민이 참여하는 '2026 별천지 하동 대지예술제'도 함께 열린다.

인공지능이 집단 기억과 문화적 문법을 학습해 예술의 매개가 될 수 있는지를 살펴보는 AI 아트와 AI 영화 프로그램도 마련된다. 심은록 감독의 AI 영화 '행복한 왕자' 상영과 생태예술 세미나, 오르간 음악회, 푸드아트 퍼포먼스 등이 이어진다.

김성수 집행위원장은 "지리산아트팜이 예술을 시각적 즐거움을 넘어 문명의 방향을 제시하는 윤리적 아트플랫폼으로 만들겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com