HD현대중공업, 스마트 안전관리 체계 고도화 추진…170억 원 투입

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스마트 통신·비전 센서 도입

작업별 안전 책임자 지정



[울산=뉴스핌] 남경문 기자 = HD현대중공업이 올해 170억 원을 추가로 투입해 스마트 안전기술을 확대하고 작업별 안전 책임을 명확히 하는 등 현장 안전관리 체계 고도화에 나선다.

HD현대중공업은 2030년까지 추진하는 안전 중장기 로드맵을 바탕으로 금속표면파 통신기술과 비전 센서 도입, 안전교육 개선 등을 추진한다고 28일 밝혔다.

HD현대중공업 통합디지털관제센터 모습.[사진=HD현대중공업] 2026.09.28

금속표면파 통신기술은 선박 내부의 통신 음영구역을 줄이는 데 활용된다. 회사는 밀폐공간 등에 해당 기술을 확대 적용하고 비상벨과 연계해 긴급 상황 발생 때 상황 전파와 대피가 신속히 이뤄지도록 할 계획이다.

노사 협의가 마무리되면 주요 점검 구역과 사고 위험이 높은 장소에는 비전 센서를 설치한다. 센서로 위험 상황을 실시간 감지해 사후 대응이 아닌 능동형 안전관리 체계를 구축한다는 방침이다.

1인 작업과 순찰 업무에는 바디캠도 적용한다. 작업 상황을 기록해 위험 발생 당시 상황을 확인하고 현장 안전관리의 사각지대를 줄이는 데 활용할 예정이다.

안전 조직과 인력도 개편한다. 사업부별 작업 특성에 맞춰 현장 안전조직을 재정비하고 안전경영실을 확대한다. 생산기술 개선과 현장점검을 담당하는 안전기술부를 신설해 현장 대응력과 전문성을 높인다.

작업 특성과 위험도에 따른 관리 주체와 역할도 세분화한다. HD현대중공업은 지난 14일부터 고위험 작업뿐 아니라 일상·비일상 작업에도 유형별 안전관리 책임자를 지정하는 안전작업 책임제를 시행하고 있다.

오는 10월부터 12월까지는 위험성평가가 현장에서 제대로 작동하는지 점검하는 현장 작동성 평가위원회를 운영한다. 최근 10년간 발생한 중대재해와 고위험요인 사고의 재발 방지 대책도 전면 재검토한다.

외국인 근로자의 작업 특성을 고려한 사업본부별 특별안전관리 방안도 마련한다. 다국어 통역과 인공지능 기반 교육지원 서비스를 활용해 안전교육의 이해도와 실효성을 높일 계획이다.

HD현대중공업 관계자는 "스마트 기술로 작업자의 판단과 경험을 보완하고 작업별 안전 책임을 촘촘하게 관리하겠다"며 "기술과 제도가 현장에서 작동하도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com