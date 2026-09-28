조선업계 첫 임단협 타결…HJ중공업, 임금 8만원 인상·성과 격려금 지급

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조합원 찬반투표 69.4% 찬성



[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 국내 조선업계가 올해 임금 및 단체협약 교섭에 어려움을 겪는 가운데 HJ중공업 노사가 업계에서 처음으로 2026년도 임단협을 타결했다.

유상철 HJ중공업 대표이사(오른쪽)가 28일 청사에서 김하동 HJ중공업노동조합 위원장과 조인한 2026년 단체교섭 협약서를 선보이고 있다.[사진=HJ중공업] 2026.09.28

HJ중공업 노사는 28일 임단협 조인식을 열고 올해 교섭을 마무리했다고 밝혔다. 노사는 지난 5월 상견례 이후 교섭을 이어왔으며 16일 잠정 합의안을 마련했다.

잠정 합의안은 17일 조합원 찬반투표에서 69.4%의 찬성률로 가결됐다.

노사는 기본급을 정액 8만원 인상하고 2026년 성과 격려금 600만원과 타결 격려금 200만원을 지급하기로 했다.

이번 합의는 주요 조선사들이 임단협 교섭을 진행 중인 상황에서 노사가 대화를 통해 조기에 합의점을 찾았다는 데 의미가 있다. 조선업황 개선과 회사 실적 향상에 대한 기대를 바탕으로 지속 가능한 성장 기반을 마련해야 한다는 데도 공감대를 이뤘다.

HJ중공업은 임단협 타결을 계기로 노사 간 협력을 강화하고 생산성과 기술력 향상에 집중할 계획이다. 친환경·고부가가치 선박과 특수선, 함정 유지·보수·정비(MRO) 등 핵심 사업 경쟁력도 높인다는 방침이다.

유상철 HJ중공업 대표이사는 "모든 구성원이 한마음으로 뜻을 모은 결과 임단협을 조기에 타결했다"며 "신뢰와 협력을 바탕으로 미래 경쟁력을 높이고 회사의 지속 성장과 국가 조선산업 발전에 기여하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com