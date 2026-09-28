시흥시 '도시농업 한마당' 내달 8~10일 개최…가을걷이·치유농업 체험

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 10월 8일 도시농업 한마당을 연다.
- 월곶동 공영농장서 가을걷이 체험도 함께했다.
- 치유농업 주제관과 7개 구역 프로그램을 운영한다.
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7개 구역서 가을걷이 벼 베기·탈곡, 치유농업 주제관, 힐링콘서트 등 진행
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 오는 10월 8일부터 10일까지 사흘간 월곶동 공영도시농업농장 일원에서 가을걷이 체험행사와 연계한 '제8회 시흥시 도시농업 한마당'을 개최한다고 28일 밝혔다.
시에 따르면 '농업으로 도시를 치유하다'를 주제로 열리는 이번 행사는 도시농업과 치유농업의 가치를 공유하고 지속가능한 농업과 건강한 먹거리 문화의 중요성을 알리고자 마련됐다. 행사 기간 약 2000명의 시민이 방문할 것으로 시는 전망하고 있다.
시흥시가 주최하고 시흥시도시농업관리사협회와 도시농업공원 시민행복텃밭 운영단체가 주관하는 이번 행사는 무대존, 전시존, 체험존, 장터존, 놀이존, 지식존, 홍보존 등 7개 구역으로 나눠 운영된다.
행사장에서는 개막식과 도시농업 퍼포먼스, 동별 경연대회, 텃밭 힐링콘서트, 자생화 전시, 텃밭 사진전, 농산물 장터, 전래놀이, 도시·치유농업 특별강좌 등 다채로운 프로그램이 펼쳐진다.
특히 지난 6월 개관한 시흥시 치유농업지원센터와 연계한 '치유농업 주제관'이 마련돼 치유농업의 개념과 사회적 가치, 주요 추진 사업을 상세히 소개할 예정이다.
아울러 공영도시농업농장 다랑이논에서는 전통 농기구를 활용한 벼 베기, 탈곡, 도정 등 가을걷이 체험 행사가 진행돼 참가자들이 쌀 생산 전 과정을 직접 체험할 수 있다.
김익겸 시흥시농업기술센터소장은 "이번 도시농업 한마당은 시민들이 도심 속에서 농업의 가치와 치유의 힘을 직접 체감할 수 있는 뜻깊은 자리"라며 "도시농업이 공동체를 회복하고 건강한 삶을 일구는 계기가 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
1141world@newspim.com