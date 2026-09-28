시흥시 '도시농업 한마당' 내달 8~10일 개최…가을걷이·치유농업 체험

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'농업으로 도시를 치유하다' 주제로 월곶동 공영도시농업농장서 개최

7개 구역서 가을걷이 벼 베기·탈곡, 치유농업 주제관, 힐링콘서트 등 진행

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 오는 10월 8일부터 10일까지 사흘간 월곶동 공영도시농업농장 일원에서 가을걷이 체험행사와 연계한 '제8회 시흥시 도시농업 한마당'을 개최한다고 28일 밝혔다.

시흥시 도시농업 한마당 홍보물. [사진=시흥시]

시에 따르면 '농업으로 도시를 치유하다'를 주제로 열리는 이번 행사는 도시농업과 치유농업의 가치를 공유하고 지속가능한 농업과 건강한 먹거리 문화의 중요성을 알리고자 마련됐다. 행사 기간 약 2000명의 시민이 방문할 것으로 시는 전망하고 있다.

시흥시가 주최하고 시흥시도시농업관리사협회와 도시농업공원 시민행복텃밭 운영단체가 주관하는 이번 행사는 무대존, 전시존, 체험존, 장터존, 놀이존, 지식존, 홍보존 등 7개 구역으로 나눠 운영된다.

행사장에서는 개막식과 도시농업 퍼포먼스, 동별 경연대회, 텃밭 힐링콘서트, 자생화 전시, 텃밭 사진전, 농산물 장터, 전래놀이, 도시·치유농업 특별강좌 등 다채로운 프로그램이 펼쳐진다.

특히 지난 6월 개관한 시흥시 치유농업지원센터와 연계한 '치유농업 주제관'이 마련돼 치유농업의 개념과 사회적 가치, 주요 추진 사업을 상세히 소개할 예정이다.

아울러 공영도시농업농장 다랑이논에서는 전통 농기구를 활용한 벼 베기, 탈곡, 도정 등 가을걷이 체험 행사가 진행돼 참가자들이 쌀 생산 전 과정을 직접 체험할 수 있다.

김익겸 시흥시농업기술센터소장은 "이번 도시농업 한마당은 시민들이 도심 속에서 농업의 가치와 치유의 힘을 직접 체감할 수 있는 뜻깊은 자리"라며 "도시농업이 공동체를 회복하고 건강한 삶을 일구는 계기가 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

1141world@newspim.com