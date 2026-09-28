울산시, 태화강 물억새 생태체험장 운영…가을철 생태관광 활성화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

자연환경해설사 상주 생태교육

가을철 생태관광 참여 기회 마련

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 은빛 물억새가 물결치는 태화강 하구에서 식물 관찰부터 겨울철새 배지 만들기까지 가을 생태체험이 펼쳐진다.

물억새 전경[사진=울산시] 2026.09.28

울산시는 28일부터 11월 22일까지 북구 명촌동 내황교 일원에서 태화강 물억새 생태체험장을 운영한다고 밝혔다.

체험장은 휴일 없이 매일 오전 10시부터 오후 5시까지 문을 연다. 별도 예약 없이 현장에서 누구나 참여할 수 있다. 다만 비가 오면 운영하지 않는다.

태화강 하구는 물억새와 억새, 갈대, 달뿌리풀 등 습지식물이 자생하는 곳이다. 계절별 생태환경을 관찰할 수 있어 가을철 생태관광지로 꼽힌다.

현장에는 자연환경해설사가 상주해 습지식물의 특징과 하천습지의 기능을 설명한다. 방문객은 확대경으로 식물 열매를 관찰하고 물억새와 갈대를 활용한 억새 비눗방울 체험에도 참여할 수 있다.

생태 관련 퀴즈를 풀고 겨울철새 원형 배지를 만드는 프로그램도 마련된다. 물억새 군락을 배경으로 즉석카메라로 사진을 찍을 수 있는 촬영 구역도 운영한다.

psj9449@newspim.com