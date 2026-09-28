울산시, 태화강 물억새 생태체험장 운영…가을철 생태관광 활성화

AI 핵심 요약beta
- 울산시는 28일부터 태화강 물억새 생태체험장을 운영했다
- 북구 명촌동 내황교 일원서 식물 관찰·배지 만들기를 진행했다
- 비 오면 중단하며 예약 없이 매일 오전 10시부터 오후 5시까지 운영했다
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가을철 생태관광 참여 기회 마련
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 은빛 물억새가 물결치는 태화강 하구에서 식물 관찰부터 겨울철새 배지 만들기까지 가을 생태체험이 펼쳐진다.
울산시는 28일부터 11월 22일까지 북구 명촌동 내황교 일원에서 태화강 물억새 생태체험장을 운영한다고 밝혔다.
체험장은 휴일 없이 매일 오전 10시부터 오후 5시까지 문을 연다. 별도 예약 없이 현장에서 누구나 참여할 수 있다. 다만 비가 오면 운영하지 않는다.
태화강 하구는 물억새와 억새, 갈대, 달뿌리풀 등 습지식물이 자생하는 곳이다. 계절별 생태환경을 관찰할 수 있어 가을철 생태관광지로 꼽힌다.
현장에는 자연환경해설사가 상주해 습지식물의 특징과 하천습지의 기능을 설명한다. 방문객은 확대경으로 식물 열매를 관찰하고 물억새와 갈대를 활용한 억새 비눗방울 체험에도 참여할 수 있다.
생태 관련 퀴즈를 풀고 겨울철새 원형 배지를 만드는 프로그램도 마련된다. 물억새 군락을 배경으로 즉석카메라로 사진을 찍을 수 있는 촬영 구역도 운영한다.
psj9449@newspim.com