[2026AG] 장우진-박규현, 남북 대결서 0-3 완패…탁구 남자복식 32강 탈락

AI 핵심 요약beta
- 장우진-박규현이 25일 아이치·나고야 AG 탁구 남자복식 32강에서 패했다.
- 북한 리종식-우태룡 조에 0-3으로 져 16강 진출에 실패했다.
- 임종훈-오준성은 태국 조를 3-0으로 꺾고 16강에 올랐다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 탁구 남자복식 장우진(세아)-박규현(미래에셋) 조가 아시안게임 남북 대결에서 패하며 16강 진출에 실패했다.
장우진-박규현은 25일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 남자복식 32강에서 북한의 리종식-우태룡 조에 게임스코어 0-3(9-11 6-11 9-11)으로 패했다.
첫 게임이 아쉬웠다. 장우진-박규현은 북한과 9-9까지 팽팽하게 맞섰지만 마지막 2점을 연달아 내주며 9-11로 패했다.
흐름을 내준 한국은 2게임에서 북한에 6연속 득점을 허용하는 등 고전한 끝에 6-11로 패해 벼랑 끝에 몰렸다. 3게임에서는 다시 접전을 펼쳤지만 이번에도 9-9에서 마지막 2점을 내주며 9-11로 무릎을 꿇었다. 결국 장우진-박규현은 한 게임도 따내지 못한 채 이번 대회 남자복식 일정을 마쳤다.
반면 함께 남자복식에 출전한 임종훈-오준성(이상 한국거래소)은 태국 조를 불과 14분 만에 3-0(11-2 11-5 11-4)으로 완파하고 16강에 진출했다.
wcn05002@newspim.com