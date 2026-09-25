[2026AG] '벌써 3번째 메달' 추가은, 홍수현과 공기권총 혼성 단체전서 銀

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 추가은(임실군청)-홍수현(강원도청) 조가 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 10m 공기권총 혼성 단체전에서 은메달을 합작했다. 추가은은 이번 대회에서만 세 번째 메달을 목에 걸었다.

추가은-홍수현 조는 25일 일본 도요타시 아이치현 종합사격장에서 열린 대회 10m 공기권총 혼성 단체전 결선에서 478.0점을 기록해 484.6점의 인도에 이어 2위에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 추가은. [사진=대한사격연맹] 2026.09.23 psoq1337@newspim.com

본선을 3위로 통과한 한국은 결선 초반부터 인도와 선두 경쟁을 펼쳤다. 두 선수가 각각 5발씩 쏘는 첫 번째 시리즈에서 98.1점을 기록해 인도(103.0점)에 이어 2위에 자리했다.

두 번째 시리즈에서는 격차를 크게 좁혔다. 추가은과 홍수현이 103.1점을 합작한 반면 인도는 99.4점에 그쳤다. 누적 점수는 한국 201.2점, 인도 202.4점. 격차가 불과 1.2점까지 줄어들자 인도가 작전시간을 요청할 정도로 한국이 압박했다.

하지만 세 번째 시리즈에서 한국이 99.0점에 그치면서 인도가 다시 달아났다. 이후 홍수현의 사격 리듬까지 흔들리면서 한국은 선두 추격보다 3위 이란의 거센 추격을 막아야 하는 상황에 놓였다.

고비에서 집중력을 발휘했다. 인도네시아가 먼저 탈락한 가운데 한국은 이란에 1.3점 앞선 상황에서 홍수현이 9.4점, 추가은이 10.4점을 쏘며 0.7점 차로 이란을 따돌리고 최소 은메달을 확보했다.

금메달 경쟁도 끝까지 포기하지 않았다. 마지막 승부에서 홍수현이 10.9점, 추가은이 10.8점을 쏘며 인도를 추격했고 추가은은 이어진 사격에서도 10.5점을 기록했다. 그러나 인도가 흔들리지 않고 선두를 지키면서 한국은 은메달로 경기를 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 추가은이 지난 23일 여자 10m 공기권총 개인전에서 246.3점의 아시아신기록을 작성하며 금메달을 차지했다. [사진 = 대한사격연맹] 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

추가은에게는 이번 대회 세 번째 메달이다. 지난 23일 여자 10m 공기권총 개인전에서 246.3점의 아시아신기록을 작성하며 금메달을 차지한 추가은은 오예진, 김보미와 함께 여자 단체전에서도 은메달을 합작했다. 이어 혼성 단체전까지 시상대에 오르며 금메달 1개와 은메달 2개를 수확했다.

개인전에서 아쉽게 시상대를 놓쳤던 홍수현도 웃었다. 홍수현은 전날(24일) 남자 10m 공기권총 결선에서 198.4점으로 4위에 머물렀지만 하루 만에 추가은과 호흡을 맞춰 자신의 이번 대회 첫 메달을 따냈다.

개인전 아시아신기록으로 한국 사격에 첫 금메달을 안겼던 추가은은 단체전과 혼성 단체전에서도 메달을 추가하며 이번 대회 한국 사격의 새로운 메달 수확원으로 자리매김했다.

wcn05002@newspim.com