[PGA] 김시우-김주형, 프레지던츠컵 첫날 완승…인터내셔널 팀은 2승 3패

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 김시우와 김주형이 환상의 호흡을 선보이며 프레지던츠컵 첫날 인터내셔널팀에 귀중한 승점 1을 안겼다. 두 선수는 프레지던츠컵 포볼 경기 3전 전승의 강세도 이어갔다.

김시우-김주형 조는 25일(한국시간) 미국 일리노이주 시카고 인근 메디나 컨트리클럽 3번 코스에서 열린 2026 프레지던츠컵 첫날 포볼 경기에서 미국의 크리스 고터럽-패트릭 캔틀레이 조에 2홀을 남기고 3홀 차 승리를 거뒀다.

[시카고 로이터=뉴스핌] 2026 프레지던츠컵에 참가한 김시우. 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

포볼은 두 선수가 각자의 공으로 경기한 뒤 매 홀 더 좋은 스코어를 팀 성적으로 반영하는 방식이다.

김시우와 김주형은 초반부터 미국을 압박했다. 1번 홀에서 김주형, 2번 홀에서 김시우가 버디를 잡으며 먼저 2홀 차로 앞서나갔다. 이후 미국의 반격으로 승부가 원점으로 돌아갔지만 다시 주도권을 가져왔다.

12번 홀까지 1홀 차로 앞선 김시우-김주형 조는 13번 홀에서 상대가 보기를 범하며 격차를 2홀로 벌렸다. 이어 14번 홀에서는 김시우가 장거리 버디 퍼트를 성공시키며 승기를 잡았다.

마지막 장면은 김주형이 장식했다. 16번 홀에서 티샷을 홀 약 50㎝에 붙인 뒤 버디를 잡았다. 캔틀레이 역시 버디를 기록했지만 미국이 남은 2개 홀에서 3홀 차를 뒤집을 수 없어 경기는 그대로 끝났다.

두 선수는 프레지던츠컵에서 유독 강한 모습을 이어갔다. 2022년 대회에서는 미국의 캔틀레이-잰더 쇼플리 조를 꺾었고, 2024년에는 미국의 키건 브래들리-윈덤 클락 조도 제압했다. 이번 승리까지 더해 프레지던츠컵 포볼에서 3전 전승을 기록했다.

[시카고 로이터=뉴스핌] 2026 프레지던츠컵에 참가한 김주형. 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

인터내셔널팀에서는 일본의 마쓰야마 히데키-히사츠네 료 조도 쇼플리-캐머런 영 조를 꺾어 승점 1을 추가했다.

반면 임성재는 호주 교포 이민우와 짝을 이뤄 세계랭킹 1위 스코티 셰플러-샘 번스(이상 미국) 조와 접전을 벌였지만 1홀 차로 패했다. 16번 홀까지 팽팽했던 승부는 17번 홀에서 갈렸다. 미국이 앞서나간 가운데 임성재-이민우 조는 마지막 18번 홀에서 승부를 원점으로 돌리지 못했다.

인터내셔널팀은 첫날 열린 포볼 5경기에서 2승 3패를 기록해 미국에 2-3으로 근소하게 뒤졌다. 역대 프레지던츠컵에서 1승 1무 13패로 미국에 크게 밀렸던 인터내셔널팀은 김시우-김주형 조를 앞세워 반격을 노린다.

대회 둘째 날인 26일에는 두 선수가 하나의 공을 번갈아 치는 포섬 방식으로 맞대결을 이어간다.

wcn05002@newspim.com