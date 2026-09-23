추미애 지사, 추석 맞아 구리전통시장 방문...물가 점검·상인 격려

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 23일 구리전통시장을 찾았다.
- 추석 장바구니 물가를 점검하고 상인을 격려했다.
- 경기도는 전통시장 지원과 민생대책을 추진했다.
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"행정비용 절감해 민생위기 극복 집중...재정 정상화 후 진흥 정책 펼 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 추미애 경기도지사가 추석 명절을 앞둔 23일 구리전통시장을 방문해 명절 장바구니 물가를 점검하고 경기 침체로 어려움을 겪는 상인들을 격려했다고 밝혔다.
도에 따르면 추 지사는 이날 구리전통시장 내 점포들을 직접 둘러보며 명절 성수품 수급 상황과 물가 동향을 살피고 장보기에 동참했다. 또한 시장 상인들과 인사를 나누며 현장에서 느끼는 애로사항과 의견을 경청했다.
추 지사는 "모처럼 전통시장이 활기를 찾은 듯하지만 도민들의 소비 여력이 여전히 충분치 않아 예년 수준에는 미치지 못하는 실정"이라며 "평소에도 전통시장이 보다 활력을 얻을 수 있도록 다각적인 노력을 기울이겠다"고 말했다.
이어 경기도의 재정 상황과 관련해 "행정비용을 감축하고 허리띠를 졸라매 확보한 재원으로 도민의 민생위기를 해결하는 데 최우선 순위를 두고 있다"며 "재정위기가 정상화되는 대로 민생 진흥을 위한 정책들을 차질 없이 추진해 나가겠다"고 강조했다.
1960년대 후반 형성돼 1977년 정식 개설된 구리전통시장은 현재 420여 개 점포에서 560여 명의 종사자가 근무하는 구리시의 대표적 전통시장으로 농수산물과 의류, 잡화, 먹거리 등을 판매하고 있다.
경기도는 전통시장과 골목상권의 경쟁력을 높이기 위해 상권 매니저 지원, 시설 현대화, 화재 안전 시설 확충 등 다양한 맞춤형 지원 사업을 추진 중이다.
1141world@newspim.com