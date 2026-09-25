[보험테크] 우울증·공황장애도 보험으로…'마음 건강' 보장 넓히는 보험사들

정신건강 진료 증가에 보험 수요 확대

우울증·공황장애 보장 미니보험 등장

종합보험 특약으로 정신질환 보장 확산

월간안다 2026년 7월호에 실려 기출고된 기사입니다.



[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = # 직장인 A 씨는 최근 잠을 제대로 이루지 못하고 이유 없는 불안감이 반복되자 병원을 찾았다. 단순 스트레스라고 여겼는데 우울증과 불안장애 초기 증상이라는 진단을 받았다. 상담과 약물치료를 시작했지만, 반복되는 진료와 관리 부담은 A 씨에게 또 다른 고민으로 남았다.

보험사들이 '마음 건강'으로 보장 영역을 넓히고 있다. 그동안 보험은 암·뇌·심장질환 등 신체 질환 중심으로 설계돼 왔는데 우울증과 공황장애, 번아웃 등 정신 건강 문제가 일상적 리스크로 부상하면서 관련 상품 출시가 이어지는 모습이다.

◆ 우울증 환자 110만 넘어…정신 건강도 보험 영역으로

정신 건강 문제는 더 이상 일부 개인의 문제에 그치지 않는다. 국민건강보험공단에 따르면 국내 우울증 환자 수는 2018년 75만2976명에서 2024년 110만6744명으로 증가했다. 불안장애 환자도 90만 명 수준에 이른다.

보험사들이 '마음 건강'으로 보장 영역을 넓히고 있다. [사진=뉴스핌DB]

전문가들은 정신 건강 문제가 개인 차원의 치료를 넘어 취업과 근로 지속성, 생산성에도 영향을 미치는 사회·경제적 변수로 커지고 있다고 진단한다. 직장인과 청소년, 2040세대를 중심으로 우울증과 불안장애, ADHD(주의력결핍·과잉행동장애) 진단 사례가 늘면서 관련 진료와 상담 수요도 확대되는 흐름이다.

보험업계도 이 같은 변화에 주목하고 있다. 기존 질병보험 시장에서 암·뇌·심장질환 중심의 보장 경쟁이 치열해진 가운데 정신 건강은 차별화된 상품을 내놓을 수 있는 새 영역으로 떠오르고 있다. 정신과 진료에 대한 사회적 거부감이 낮아진 점도 관련 상품 출시를 뒷받침하는 요인으로 꼽힌다.

◆ 우울증·공황장애 보장하는 미니보험 등장

최근 눈에 띄는 상품은 교보라이프플래닛생명보험이 토스와 손잡고 선보인 '토스 전용 멘탈케어 보험'이다. 이 상품은 정신질환 진단만 보장하는 데 그치지 않고, 우울증이나 공황장애와 함께 발생 가능성이 있는 신체질환까지 묶어 보장하는 것이 특징이다. 상품은 '우울증 집중 케어보험'과 '공황장애 케어보험' 2종이다. 우울증 집중 케어보험은 우울 에피소드와 함께 우울증과 연관성이 높은 갑상선 질환을 보장한다. 공황장애 케어보험은 공황장애 진단과 급성심근경색증을 함께 보장한다.

교보라이프플래닛생명은 국내 정신 건강 플랫폼 '마인드카페' 운영사 아토머스와도 협업한다. 보험금 지급에만 머물지 않고 전문 심리상담 등 멘탈케어 솔루션을 연계해 고객의 마음 건강 관리를 지원한다는 구상이다.

두 상품은 모두 1년 만기 일시납 형태다. 만 19세부터 60세까지 토스 앱 내 보험 메뉴에서 가입할 수 있다. 상담 비용과 심리적 부담으로 치료를 망설이는 소비자에게 디지털 보험과 플랫폼 접근성을 결합해 진입 장벽을 낮춘 상품이라는 평가가 나온다.

교보라이프플래닛생명은 앞서 지난 3월에도 자사 헬스케어 플랫폼 '라플레이'를 통해 공황장애와 번아웃 증후군을 보장하는 멘탈케어 보험을 출시했다. '공황장애 교보라플 실속보험'과 '번아웃 교보라플 실속보험'은 소액 단기보험 형태로, 30대 여성 기준 4000원 미만의 보험료를 한 번만 내면 1년간 관련 질환을 보장받을 수 있다.

보장 구조는 특정 공황장애 또는 우울 에피소드로 진단 확정 시 각각 1회에 한해 10만 원의 진단비를 지급하는 방식이다. 가입자는 앱에서 심리검사를 받거나 맞춤형 마음 관리 콘텐츠를 이용할 수 있다. 단순 사후 보상보다 예방과 관리에 초점을 맞춘 셈이다.

◆ 종합보험 특약으로도 정신질환 보장 확산

정신 건강 보장은 미니보험뿐 아니라 종합보험 특약 형태로도 확산되고 있다. 현대해상은 지난 4월 2040세대 전용 종합보험에 정신질환통합보장을 신설했다. 진단부터 상담 등 통원, 입원, 약물 치료까지 보장 범위를 세분화한 것이 특징이다.

한화손해보험은 여성 특화 상품인 '한화 시그니처 여성 건강보험'을 통해 스트레스 관련 정신질환을 보장하고 있다. 수면장애, 식사장애, 기타 정신질환은 물론 소화기궤양, 귀어지럼증, 난청 등 스트레스와 관련성이 있는 질환까지 구분해 보험금을 차등 지급한다.

다만 정신 건강 보험이 본격적인 시장으로 자리 잡기까지는 넘어야 할 과제도 적지 않다. 현재 출시된 상품은 대부분 소액·단기보험이거나 종합보험에 붙는 특약 형태다. 소비자 입장에서는 마음 건강을 관리할 수 있는 선택지가 늘어났다는 의미가 있지만, 실제 치료비 부담을 크게 덜어주는 수준까지 가기에는 보장 범위와 금액이 아직 제한적이다.

보험사 입장에서도 리스크 산정이 쉽지 않다. 정신질환은 증상이 장기간 이어지거나 재발하는 경우가 많고, 진단과 치료 과정에서 개인별 편차도 크다. 관련 경험 통계가 충분히 축적되지 않은 상황에서 보험금 지급 기준을 얼마나 정교하게 설계하느냐가 상품 지속성의 관건이 될 전망이다.

이 때문에 정신 건강 보험의 경쟁 축도 단순 진단비 지급에서 상담, 예방, 사후관리 서비스로 옮겨갈 것으로 보인다. 보험업계 한 관계자는 "정신 건강에 대한 사회적 인식이 달라지면서 관련 보장 수요도 늘고 있다"며 "앞으로는 보험금 지급뿐 아니라 심리상담, 자가진단, 생활관리 콘텐츠를 결합한 서비스 경쟁이 확대될 것"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com