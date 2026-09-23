김해시, 상동숲속야영장 추가 시범운영…현장 대응 체계 확인

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 23일 상동숲속야영장 추가 시범운영을 발표했다.
- 다음 달 1일부터 10일까지 하루 30팀씩 받는다.
- 시는 편의시설과 안전관리 점검 뒤 정식 개장에 반영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
10월 1~10일 하루 30팀 운영
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 숲속 야영장의 정식 개장을 앞두고 이용 규모를 넓힌 최종 점검이 진행된다.
경남 김해시는 상동숲속야영장의 정식 개장에 앞서 다음 달 1일부터 10일까지 10일간 추가 시범운영을 한다고 23일 밝혔다.
이번 시범운영은 하루 30팀 규모로 진행한다. 이용객은 최소 1박 이상 머물러야 하며 예약은 23일 오후 6시부터 김해시 공공예약포털에서 선착순으로 받는다.
예약자는 이용 과정에서 안내되는 야영장 이용수칙과 준수사항을 따라야 한다.
시는 앞서 시민 대상 시범운영을 통해 야영장 시설과 운영체계를 점검하고 이용객 의견을 수렴했다. 이번에는 운영 규모를 확대해 실제 개장에 가까운 조건에서 현장 대응체계를 확인한다.
점검 대상은 화장실과 샤워실, 세척장 등 편의시설의 수용능력이다. 차량 진·출입과 주차관리, 야간 안전관리, 시설물 관리 등 운영 전반도 함께 살핀다.
시는 이용객 증가에 따른 시설별 이용 여건과 현장 관리체계를 확인하고 운영 과정에서 접수한 불편사항과 개선 의견을 정식 운영에 반영할 계획이다.
news2349@newspim.com